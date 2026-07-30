Πολιτική | Ελλάδα

Κυρανάκης: Θα θυμόμαστε για πάντα τους Μ. Στρατιδάκη και Π. Διαμαντάκη για την ανδρεία τους

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Κυρανάκης: Θα θυμόμαστε για πάντα τους Μ. Στρατιδάκη και Π. Διαμαντάκη για την ανδρεία τους
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Ο γραμματέας της ΝΔ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους.

«Σήμερα, στο Ρέθυμνο, αποχαιρετήσαμε δύο ανθρώπους που έφυγαν από το σπίτι τους για να σώσουν ζωές, θυσιάζοντας τη δική τους. Είναι πραγματικοί ήρωες» τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θα θυμόμαστε για πάντα τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη για τη γενναιότητα και την ανδρεία τους. Δίδαξαν σε όλους τι σημαίνει καθήκον. Η πατρίδα τούς ευγνωμονεί» προσθέτει.

Ο γραμματέας της ΝΔ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους.

«Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στις οικογένειες κάθε πυροσβέστη που δίνει τη μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή. Αιωνία τους η μνήμη» καταλήγει ο κ. Κυρανάκης.

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tags:
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Πυροσβεστική
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