Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ταχεία και πλήρη εφαρμογή ζητά η Λάιεν

Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισαν οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επισημαίνει πως τώρα είναι προτεραιότητα η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα μέρη.

Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισαν οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επισημαίνει πως τώρα είναι προτεραιότητα η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα μέρη. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, ενώ επανέλαβε τη θέση της ΕΕ υπέρ της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και της ενεργειακής απεξάρτησης από στρατηγικά σημεία συμφόρησης.

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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Χαιρετίζω τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από επίμονες διπλωματικές προσπάθειες πολλών εταίρων. Προτεραιότητα πλέον αποτελεί η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς τέλη και περιορισμούς. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία.

Η συμφωνία ανοίγει επίσης τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θα πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν, καθώς και των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή.

Φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος εξακολουθεί να φλέγεται από τη σύγκρουση. Για ακόμη μία φορά, η Ευρώπη καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να προχωρήσουν στην εφαρμογή μιας ουσιαστικής κατάπαυσης του πυρός.

Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες του G7 θα συναντηθούν με εταίρους από τις χώρες του Κόλπου και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο. Η κρίση αυτή μεταφέρει επίσης ένα σαφές μήνυμα. Για ακόμη μία φορά, οι ενεργειακές εξαρτήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο πίεσης και γεωπολιτικής επιρροής.

Οφείλουμε να διαφοροποιήσουμε τις οδούς προμήθειας ενέργειας και να αναπτύξουμε εναλλακτικούς εξαγωγικούς διαδρόμους, ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ. Το ζήτημα αυτό, καθώς και πολλά ακόμη θέματα, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Εβιάν».

I welcome the agreement reached between the US and Iran, following sustained diplomatic efforts by several partners.



The priority now is its swift and full implementation by all parties.



This agreement should allow for the immediate reopening of the Strait of Hormuz.



Freedom… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2026

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία χαιρετίζουν τη συμφωνία

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών - Ιράν για τερματισμό του πολέμου και την χαρακτηρίζουν σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, γνωστές ως ομάδα των Ε4, υπογραμμίζουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργεί η συμφωνία.

«Συγχαίρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ιρανική κυβέρνηση και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διπλωματική επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων του Πακιστάν, του Κατάρ και των υπόλοιπων διαμεσολαβητών», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν ότι πρόκειται για «ευκαιρία αποκατάστασης της περιφερειακής σταθερότητας και εξομάλυνσης της παγκόσμιας οικονομίας» και καλούν για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως η ανεμπόδιστη και χωρίς όρους ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν την πάγια θέση τους πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια στιγμή δηλώνουν πως, αν η Τεχεράνη προχωρήσει σε σαφή και επαληθεύσιμα βήματα αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, είναι έτοιμοι να εξετάσουν την άρση των σχετικών κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί.

«Θα εργαστούμε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να διατηρηθεί η δυναμική και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση», σημειώνεται στην κοινή δήλωση. Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επανέλαβαν επίσης τη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.