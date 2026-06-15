«Βουτιά» 5% για το αργό στο άκουσμα της συμφωνίας Ιράν - ΗΠΑ

Ισχυρές απώλειες που αγγίζουν το 5% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ισχυρές απώλειες που αγγίζουν το 5% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό WTI υποχωρούν περίπου 5% και διαμορφώνονται στα 80,81 δολάρια/βαρέλι, ενώ πτώση 4% στα 83,70 δολάρια σημειώνουν και οι τιμές του ευρωπαϊκού brent -το οποίο αποτελεί και το παγκόσμιο σημείο ναφοράς των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, σημαντική άνοδο σημειώνουν τα futures στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον Dow Jones να οδεύει προς άνοιγμα +300 μονάδων, καθώς οι επενδυτές αισιοδοξούν πως η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα διαρκέσει, επιτρέποντας στην εξομάλυνση των διαταραχών στο εφοδιασμό πετρελαίου.

Σημειώνεται πως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από το Ορμούζ πριν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μειωθεί κατακόρυφα στις αρχές Μαρτίου λόγω ιρανικών επιθέσεων. Η διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στο Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι «ολοκληρώθηκε» συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και την «άμεση» άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, περίπου ένα τέταρτο μετά την ανακοίνωση του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ πως συνήφθη συμφωνία, το πρωί της Δευτέρας ώρα Πακιστάν.

«Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και, ταυτόχρονα, την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο!», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανακοινώσει τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα υπογράψουν επίσημα την ειρηνευτική συμφωνία στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, δήλωσε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έχει διατελέσει μεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.