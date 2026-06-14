Reuters: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο

Πυρηνικά, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στο τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έως την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τις αμερικανικές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στο πετρέλαιο. Μια τελική συμφωνία θα συζητηθεί εντός 60 ημερών μετά την έγκριση του μνημονίου από τις δύο πλευρές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχέδιο του μνημονίου περιλάμβανε τα εξής:

Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επαναλειτουργεί άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Μετά την επίτευξη τελικής συμφωνίας, όλες οι αμερικανικές και οι κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν θα αρθούν σύμφωνα με ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν εξαίρεση από τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πωλεί πετρέλαιο και να εισπράττει τα σχετικά έσοδα.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών χωρών και παροχής χρηματοδοτικών πιστωτικών γραμμών.

Η Ουάσινγκτον, σε συντονισμό με τους περιφερειακούς συμμάχους της, θα καταρτίσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με την Τεχεράνη εντός 60 ημερών.

Πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Έως την επίτευξη τελικής συμφωνίας, το Ιράν θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος, απέχοντας από περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου και από την επέκταση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να επιτρέψουν στο Ιράν, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνολικής συμφωνίας, να αραιώσει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο εντός του ιρανικού εδάφους.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου και οι μηχανισμοί διαχείρισης των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου και θα ρυθμιστούν με την τελική συμφωνία.