Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία στο Ισραήλ

Η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι «προγραμματισμένο να υπογραφεί» την Κυριακή και ότι θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) διέψευσαν ότι υπάρχουν σχέδια για υπογραφή την Κυριακή, επικρίνοντας την «ασυνήθιστη επιμονή» του Τραμπ στη συγκεκριμένη ημερομηνία και δηλώνοντας ότι το σχετικό πλαίσιο συμφωνίας «δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Αξιωματούχοι σχεδιάζουν η υπογραφή να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, καθώς μια δια ζώσης συνάντηση παρουσίαζε οργανωτικές δυσκολίες και μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτροχιαστεί η διαδικασία, σύμφωνα με πηγές του CNN. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι το μνημόνιο κατανόησης θα εγκαινιάσει μια νέα περίοδο 60 ημερών διαπραγματεύσεων για τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου και την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.

Οι περιγραφές του Ιράν σχετικά με τους όρους της συμφωνίας διαφέρουν από ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν δημοσιοποιήσει οι ΗΠΑ, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα όπως το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, οι περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζει και τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό.

Ανησυχία στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους Ισραηλινούς ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ. Σε άρθρο της η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι «οποιαδήποτε παραχώρηση που ασκεί πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, χωρίς σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη διακοπή της ιρανικής χρηματοδότησης και τον τερματισμό των διασυνοριακών επιθέσεων, θα αποδυνάμωνε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες του».

Η JP καταλήγει ότι «αυτή δεν είναι μια καλή συμφωνία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία και ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την τεράστια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να αποδυναμώσουν το καθεστώς του Ιράν, να ανακόψουν τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και να μειώσουν τις απειλές που αυτό συνιστά για το Ισραήλ, την ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο».

