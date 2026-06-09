Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή

«Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι καταπαύσεις του πυρός στον Λίβανο, στο Ιράν και στη Γάζα πρέπει να τηρούνται πλήρως», είπε σε ανάρτηση στο X.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ ανήσυχος» για τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι καταπαύσεις του πυρός στον Λίβανο, στο Ιράν και στη Γάζα πρέπει να τηρούνται πλήρως», είπε σε ανάρτηση στο X.

Το Ισραήλ έπληξε χθες Δευτέρα στόχους στο Ιράν για πρώτη φορά έπειτα από κατάπαυση πυρός τον Απρίλιο, αφότου το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ σε αυτό που η Τεχεράνη είπε πως ήταν αντίποινα για ισραηλινά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Το Ισραήλ και το Ιράν κάλεσαν σε διακοπή των εχθροπραξιών τη Δευτέρα λίγο αφότου ο Τραμπ τούς είπε να σταματήσουν τα πυρά, αν και άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο επανάληψης.

Η πιο άμεση απευθείας αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών από τον Απρίλιο απειλεί με ναυάγιο τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από τρεις μήνες.

Ο Γκουτέρες είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να ανοίξει τα σημεία διέλευσης τα οποία έκλεισε ώστε να επιτραπεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ανησυχώ πολύ επίσης από την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει σημεία διέλευσης [ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα] στη Γάζα και επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για άμεση επαναλειτουργία όλων των σημείων διέλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία, ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα», είπε.

Κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και ισχύει από τον Οκτώβριο 2025, περιλαμβάνει εγγυήσεις για αυξημένες ροές βοήθειας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν αλληλοκατηγορηθεί κατ΄επανάληψη για παραβίαση της εκεχειρίας. Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 950 ανθρώπους αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ λέει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ