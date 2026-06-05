Μαρινάκης: Ιστορικής σημασίας ν/σ που βάζει τάξη στα περιφερειακά κανάλια

Με τη δέσμευση του Παύλου Μαρινάκη, ότι θα ενσωματώσει περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη μέρα επεξεργασίας του ν/σ για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

Με τη δέσμευση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη, ότι θα ενσωματώσει περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές και με όλους ανεξαιρέτως τους αρμόδιους φορείς να κάνουν λόγο για «ιστορική στιγμή», να αναγνωρίζουν ότι «είναι μία σημαντική θεσμική τομή που βάζει τάξη σε ένα άναρχο τηλεοπτικό τοπίο δεκαετιών», ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η δεύτερη μέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός, ότι «η άποψη που διατυπώθηκε από τους αρμόδιους εξωκοινοβουλευτικούς φορείς, οι οποίοι είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις του στην Επιτροπή για το νομοσχέδιο, ήταν παραπάνω από θετική».

Η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των δημοσιογράφων και η πρόσληψη μόνον όσων είναι επαγγελματίες και μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία, η επιβολή αναλογικότερου τέλους εποπτείας στο ΕΣΡ, η επανεξέταση του οικονομικού τιμήματος για την αδειοδότηση και τα κριτήρια για τα μικρά περιφερειακά κανάλια, καθώς και οι περαιτέρω βελτιώσεις για την προσβασιμότητα των κωφών, ήταν στο επίκεντρο των προτάσεων των φορέων.

Όπως τονίστηκε, «πολλές από τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί στη διαβούλευση εντάχθηκαν στο τελικό σχέδιο νόμου» και «υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα 30 και πλέον ετών, των ενώσεων και των καναλιών να μπει τάξη σε ένα εντελώς άναρχο τοπίο μέσα στο οποίο υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο, χωρίς να τηρούν κανένα νόμο και χωρίς να σέβονται κανένα εργασιακό δικαίωμα.

Ειδικότερα: Ο γενικός διευθυντής της DIGEA - Ψηφιακός πάροχος ΑΕ, Νικόλαος Μαστοράκης τόνισε ότι τακτοποιείται μία χρόνια εκκρεμότητα με ένα σαφές και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο τηλεοπτικής μετάδοσης υψηλής ευκρίνειας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κομβικής σημασία ότι μέσα σε αυτό το νέο τηλεοπτικό περιβάλλον μετάβασης εντάσσονται και τα περιφερειακά κανάλια.

«Η επόμενη μέρα του τηλεοπτικού τοπίου είναι με περισσότερες δυνατότητες, πιο σύγχρονες μέσα σε ένα ισχυρό καθαρό πλαίσιο», τόνισε.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διαβεβαίωση του ότι το φάσμα έχει τις δυνατότητες να αδειοδοτηθούν όλοι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια.

«Το φάσμα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Εκείνο που μελετήσαμε με το υπουργείο αν μπορεί όλοι να αδειοδοτηθούν. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα να εκπέμψουν περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί. Όλοι χωράνε για να εκπέμψουν με υψηλή ευκρίνεια. Υπάρχουν θέσεις για περισσότερα κανάλια από όσα εκπέμπουν σήμερα. Ο τελικός αριθμός θα εξειδικευθεί σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ. Σήμερα για παράδειγμα στην Δυτική Μακεδονία είναι πέντε, θα χωράνε 12 κανάλια. Στην Αττική σήμερα είναι 14, θα χωράνε 18..», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστοράκης.

Για «ιστορική στιγμή», μίλησε ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, Γιώργος Σιμόπουλος τονίζοντας ότι «το νομοσχέδιο ικανοποιεί ένα πάγιο, σταθερό αίτημα του κλάδου μας, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα 35 ετών λειτουργίας περιφερειακών καναλιών σε ένα θολό τοπίο».

«Η ΕΕΤΕΠ το στηρίζει χωρίς αστερίσκους γιατί καταφέρνει και επιτυγχάνει μία λεπτή δύσκολη ισορροπία χωρίς να παραγνωρίζει την πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Την θετική στήριξη και ικανοποίηση της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, εξέφρασε η πρόεδρος της, Μαρία Αντωνιάδου τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το νομοσχέδιο δεν επιχειρεί να ασκήσει έλεγχο αλλά να βάλει τάξη και να λύσει προβλήματα που χρονίζουν δεκαετίες».

Παράλληλα η κ. Αντωνιάδου έδωσε έμφαση στην ανάγκη πρόσληψης επαγγελματιών δημοσιογράφων, μέλη των επαγγελματικών ενώσεων στα περιφερειακά κανάλια, ή να έχουν τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία και ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.

«Ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος οφείλει να σέβεται τον κώδικα δεοντολογίας. Όλοι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι έχουν έναν έλεγχο… Ο συγγενής ή ο συμπέθερος του ιδιοκτήτη καναλιού αν προσβάλει κάποιον, αν δεν τηρήσει τον κώδικα δεοντολογίας σε ποιόν θα λογοδοτήσει;» σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αντωνιάδου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, τονίζοντας ότι «είναι μια ιστορική στιγμή όχι μόνο γιατί μπαίνει μια τάξη σε ένα αχανές και θολό τοπίο που υπήρχε μέχρι σήμερα αλλά γιατί ενσωματώνονται όλα τα ζητήματα που είχαν ζητήσει οι συνδικαλιστικές ενώσεις.

Παράλληλα συντάχθηκε με τις προτάσεις της ΕΣΗΕΑ για περισσότερο προσωπικό δημοσιογραφικό ανά περιφερειακή ζώνη και για την ανάγκη υπογραφής συλλογικών συμβάσεων.

«Έγινε αύξηση στον αριθμό των δημοσιογράφων. Ζητάμε περισσότερο. Τολμήστε και συνδέστε τις αδειοδοτήσεις με τις συλλογικές συμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιωάννης Βοϊτσίδης, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης, υπογράμμισε ότι μπαίνει θεσμική τάξη σε πεδίο που επί δεκαετίες λειτουργούσε άναρχα ενώ τόνισε την ανάγκη για ορισμένες βελτιώσεις.

Περαιτέρω διορθώσεις ορισμένων σημείων πρότεινε ο Δημήτριος Χορταριάς, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, σημειώνοντας ότι βασική προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται με συνθήκες προστασίας.

Στο ίδιο θετικό κλίμα κινήθηκε και ο Κυριάκος Κορτέσης, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσσων.

Από την πλευρά του, ο Θέμης Μπερεδήμας, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο δίνει οριστική λύση με σαφείς κανόνες, ελέγχους και διαφάνεια.

«Καλωσορίζουμε το νομοσχέδιο που βελτιώνει θεσμικά τη μετάβαση στο ψηφιακό πρότυπο του τηλεοπτικού τοπίου έχει την απόλυτη υποστήριξη μας, επεσήμανε ο Δημήτρης Βαρουτάς, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Για ξεκάθαρους και διαφανείς όρους κομβικής σημασίας που θέτει η νέα θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης», μίλησε ο Ευστάθιος Γεωργόπουλος, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών.

Η Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πρόεδρος του ΕΣΡ εξέφρασε την ικανοποίηση της για το νομοσχέδιο με το οποίο, όπως είπε, «μπαίνουν σαφείς προϋποθέσεις, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις οι οποίες φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας και προστατεύει τους τηλεοπτικούς σταθμούς από αθέμιτους ανταγωνισμούς».

Όπως είπε, «είναι μια ιστορική στιγμή, συγχαίρουμε την κυβέρνηση που κόβει το νήμα του μαραθωνίου», ενώ αναγνώρισε ότι το ΕΣΡ ενισχύθηκε ως προς την στελέχωση του.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος Κωνσταντίνος Σίμψης τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές ώστε να έχουν καλύτερη και ποιοτικότερη προσβασιμότητα οι κωφοί.

Την ικανοποίηση και τη στήριξη του δήλωσε ο Παναγιώτης Κατσάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Περιφερειακής Τηλεόρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ