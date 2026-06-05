Ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα και την Τρίτη

Ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να επισκεφτεί τη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα.

Ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να επισκεφτεί τη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας, από το 2019, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

«Κατόπιν πρόκλησης του (βορειοκορεάτη ηγέτη) Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Σι Τζινπίνγκ, γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πρόεδρος της ΛΔ Κίνας, θα κάνει επίσκεψη στη ΛΔ της Κορέας την 8η και την 9η Ιουνίου», ανέφερε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ