Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία στο τετράμηνο - Μείωση 12% στα περιστατικά

Στη μείωση των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και στην εφαρμογή των νέων συστημάτων καμερών, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη μείωση των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στην εφαρμογή των νέων συστημάτων καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αλλά και στην αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι φέτος οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εμφανίζονται μειωμένες κατά 12%, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, «η μείωση αυτή σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Κάποιοι (σσ κακοποιητές) προφανώς φοβήθηκαν». Πρόσθεσε, επίσης, πως τους 4 πρώτους μήνες του έτους έχουν γίνει 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 3.850 συλλήψεις. Μάλιστα, κάποιοι από τους συλληφθέντες ήδη έχουν προφυλακιστεί.

«Ας κοιτάξουμε κατάματα ως κοινωνία τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας από το κράτος, από την Αστυνομία, έχει φέρει αποτελέσματα», είπε και αναφέρθηκε στις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία δύο χρόνια, όπως η δημιουργία των 63 Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και η επέκταση του panic button σε όλη τη χώρα, ώστε να είναι διαθέσιμο για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. «Και μόνο το νούμερο, οι 3.850 συλλήψεις, μας δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει και τι μπορεί πράγματι να κάνει ένα κράτος ένα κράτος δικαίου, όταν οργανώνεται και αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη λειτουργία των καμερών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχουν αρχίσει και τοποθετούνται σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, έκανε λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής στην εφαρμογή της βεβαίωσης κλήσεων μέσω καμερών.

Τόνισε ότι «προφανώς θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά η Τροχαία έχει διαθέσει προσωπικό, που ξεκαθαρίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση... κάποιες υπερβολές ή αδικίες ή αβλεψίες, όλα αυτά ξεκαθαρίζονται, έτσι ώστε η κλήση που θα σταλεί να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στην παράβαση, την οποία έχει κάνει κάποιος». Πρόσθεσε, επίσης, πως σε λίγο θα τοποθετηθούν και οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, που όμως, όπως διευκρίνισε, θα καταγράφουν μόνο την παράβαση της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, που είναι πολύ σημαντικό μέτρο σε ό,τι αφορά στην αποτροπή.

Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών επανέλαβε πως σύντομα θα γίνει η σχετική ρύθμιση για την απαγόρευση της χρήσης πατινιών από τους ανήλικους, ενώ θα ρυθμιστούν και άλλα ζητήματα, ώστε να αποτραπούν και τα ατυχήματα για τους ανηλίκους, αλλά και τα ατυχήματα που σχετίζονται με πεζούς, ενώ θα ασφαλιστούν και τα πατίνια, ώστε να υπάρχει αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Σχετικά με το ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο υπουργός ανέφερε πως «τα δικονομικά θέματα και της ποινικής μεταχείρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων έχουν να κάνουν με κανόνες της δικονομίας και της απόφασης των δικαστών». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και ο έτερος καταδικασθείς που είχε εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, δεν δείχνουν καμία μεταμέλεια.

«Αυτό σημαίνει ανθρώπους, οι οποίοι είναι αμετανόητοι, που δεν σέβονται τα θύματα, που δεν σέβονται τη μνήμη τους, που δεν σέβονται ορφανά παιδιά. Και σημαίνει ότι, πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική που εν πάση περιπτώσει αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά τρομοκρατών, ανέφερε σχετικά πως «υπάρχουν ακόμη κάποια ψήγματα, κάποιοι λίγοι, ελάχιστοι, από τις νεότερες γενιές που επιχείρησαν να συνεχίσουν αυτό το έργο. Οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν στη φυλακή ή είναι ακόμα στη φυλακή. Και κάποιοι ακόμα που σήμερα συνεχίζουν και φιλοδοξούν να τους διαδεχθούν. Αλλά και αυτοί θα πάνε στη φυλακή, να το γνωρίζουν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση, με τα σημερινά δεδομένα, να αφήσει κανέναν ατιμώρητο η αστυνομία και η δικαιοσύνη», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ