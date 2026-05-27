ΠΟΥ: Στα 13 τα κρούσματα χανταϊού από το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

«Η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 13», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε ανάρτηση στο Χ.

Ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού αυξήθηκε σε 13, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Μεταξύ αυτών τρεις έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή. Οι επιβάτες που ασθένησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ άλλοι παραμένουν σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, μέλη του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία του ιού.

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταδίδονται από τρωκτικά, μπορεί να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 έως 100.000 περιστατικά μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ