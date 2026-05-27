Φορο-απόβαση στα νησιά με ΑΙ, drones και «μυστικούς» εφοριακούς

Πάνω από 50.000 ελέγχους προβλέπει το θερινό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ. Λουκέτα από 48 ώρες έως 10 ημέρες για φορολογικές παραβάσεις για όσους δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν στέλνουν τις συναλλαγές τους στην ΑΑΔΕ.

Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακά «όπλα» αλλά και εφοριακούς που θα κινούνται ως… τουρίστες, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά.

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση αναμένεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όταν κλιμάκια ελέγχου θα «σαρώσουν» δημοφιλείς προορισμούς, εστιάζοντας κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, beach bars, καταστήματα λιανικής, αλλά και σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και συνεργεία αυτοκινήτων που δεν εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί πλήρως τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τις online διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο φορολογικών παραβάσεων. Η επιλογή τους δεν γίνεται τυχαία, αλλά μέσω συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και ειδικών αλγορίθμων που εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα φορολογικής συμπεριφοράς.

Καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις θα έχει η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, η οποία θα παρακολουθεί ζωντανά την εξέλιξη των ελέγχων και θα συντονίζει τα συνεργεία στα σημεία όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Μυστικοί εφοριακοί

Παράλληλα, ενεργοποιούνται και οι μυστικοί» έλεγχοι. Εφοριακοί θα επισκέπτονται επιχειρήσεις ως πελάτες ή τουρίστες, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις, αν οι ταμειακές μηχανές είναι διασυνδεδεμένες με τα POS και αν τα στοιχεία των συναλλαγών διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές θα είναι εφοδιασμένοι με tablets και μέσω της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive θα έχουν άμεση πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης. Σε πραγματικό χρόνο θα πραγματοποιούν διασταυρώσεις με δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, θα ελέγχουν το ιστορικό παραβάσεων και θα κοινοποιούν επιτόπου τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Πότε θα μπαίνει «λουκέτο»

Επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να μην διαβιβάζουν στοιχεία λιανικής στην ΑΑΔΕ κινδυνεύουν με άμεση αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως και 10 ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα και την επανάληψη της παράβασης.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικήςγκατάστασης εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

2. Αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

3. Μπαίνει «λουκέτο» για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους.