Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: «Η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί»

Απάντηση, μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Χ, έδωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συκοφαντική δυσφήμηση.

«Μου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου… Κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…».

Στο βίντεο ο υπουργός Υγείας ευχαριστεί για την μήνυση που δέχεται από τον κ. Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμηση και λέει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, για να πάει στο δικαστήριο, ενώ εκφράζει την εκτίμηση ότι θα αθωωθεί για να καταθέσει εν συνεχεία αγωγή στον κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη, όπως λέει.

«Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και εάν νομίζετε ότι θα μας φοβίσετε με τη μήνυση, κάνετε λάθος», συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

«Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας στο βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ