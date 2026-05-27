Θεοδωρικάκος για το κόμμα Τσίπρα: «Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα»

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «επαναλαμβάνει μια παλαιά, ιδεοληπτική, αριστερή ρητορική, η οποία έχει αποτύχει», υπογραμμίζοντας ότι αποφεύγει να αναμετρηθεί με κρίσιμες επιλογές της διακυβέρνησής του.

«Το "κεφάλαιο 2" του Αλέξη Τσίπρα είναι μία επανάληψη του "κεφαλαίου 1", τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Διαβάστε ακόμα - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «επαναλαμβάνει μια παλαιά, ιδεοληπτική, αριστερή ρητορική, η οποία έχει αποτύχει», υπογραμμίζοντας ότι αποφεύγει να αναμετρηθεί με κρίσιμες επιλογές της διακυβέρνησής του. «Παραλείπει να πει στους Έλληνες ο,τιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε πολύ συνειδητά τη μεσαία τάξη. Αποφεύγει να πει το παραμικρό για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά. Δεν λέει κουβέντα για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, εκείνα τα περίφημα "είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν". Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εκτίμησε, η επανεμφάνισή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως θα δοθεί μάχη μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. «Η παρουσία του κ. Τσίπρα διευκολύνει να τεθούν τα πραγματικά διλήμματα. Και το πραγματικό δίλημμα θα είναι: με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σταθερή πορεία βελτίωσης της οικονομίας, βελτίωσης της θέσης του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για μια ασφαλή Ελλάδα, πιο παραγωγική και πιο δυναμική, που θα αντέχει στις αναταράξεις των καιρών, ή θα επιστρέψουμε στα πειράματα Τσίπρα και λοιπών αριστερών δυνάμεων του 2015, τα οποία παραλίγο να τινάξουν τη χώρα στον αέρα», υπογράμμισε.

Απαντώντας στην κριτική που έκανε για την κατάσταση της χώρας, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «τον αντικρούει η πραγματικότητα και μια σοβαρή ανάλυση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον γύρω κόσμο». Όπως είπε, «δημιουργήθηκαν τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 650 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ήρθε από τον ουρανό: έγινε χάρη στις δικές μας πολιτικές για προσέλκυση επενδύσεων, για μείωση φορολογίας, για δουλειές. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρή κοινωνική πολιτική από αυτό». Σημείωσε, επίσης, ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ, προσθέτοντας ότι η αύξηση των εισοδημάτων, η μείωση της φορολογίας και οι αυστηροί έλεγχοι στην αγορά αποτελούν το βασικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, με πολέμους και πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά αλλά αναγκαία μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και καύσιμα. «Εάν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο πληθωρισμός θα ήταν πολύ υψηλότερος και το πρόβλημα της ακρίβειας για πολλά νοικοκυριά θα ήταν πάρα πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε, επισημαίνοντας πως «ο κ. Τσίπρας δεν τόλμησε ποτέ του να πάρει τέτοιου είδους μέτρα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις παρεμβάσεις των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι πρόκειται για δύο πρώην Πρωθυπουργούς και πρώην αρχηγούς της παράταξης, οι οποίοι έχουν τις απόψεις τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να συμφωνεί με αυτές τις απόψεις». Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις τοποθετήσεις τους, λέγοντας ότι «δεν είναι ίδια αυτά που λέει ο κ. Καραμανλής με όσα έχει πει ο κ. Σαμαράς».

Αναφερόμενος, τέλος, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «ο στόχος όλης της δουλειάς που κάνουμε είναι να προσελκύουμε επενδύσεις, να έρχονται δουλειές στην Ελλάδα, να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ανεργία και ταυτόχρονα οι δουλειές που έρχονται να είναι καλύτερες και να ξαναφέρνουν πίσω ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, νέα παιδιά που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης».

Όπως εξήγησε, με το νέο νομοσχέδιο η πολιτική κινήτρων στρέφεται πλέον πιο αποφασιστικά σε παραγωγικές επενδύσεις ύψους από 10 έως 50 εκατ. ευρώ, καθώς οι επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ υπάγονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. «Στρεφόμαστε ιδιαίτερα σε παραγωγικές επενδύσεις και δίνουμε κίνητρα για πραγματικές θέσεις εργασίας σε σύγχρονους τομείς, σε νέες τεχνολογίες, στη μεταποίηση, σε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν να πάμε μπροστά την τεχνολογία, τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και να δημιουργήσουμε καλύτερες θέσεις εργασίας», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.