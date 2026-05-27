Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος - Μασούτης

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γιάννη Μασούτη. Ήταν η πρώτη θεσμική συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τον κ. Μασούτη μετά την ανάδειξη του τελευταίου στην προεδρία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η συνάντηση ήταν εφ' όλης της ύλης και σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ σύντομα θα πραγματοποιηθεί και νέα, με όλο το προεδρείο της ένωσης.

Η συνάντηση γίνεται λίγες ώρες μετά τις σαφείς αποστάσεις που πήρε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στη σχέση του κλάδου με τον υπουργό Ανάπτυξης. Ο κ. Παντελιάδης σημείωσε ότι οι επαφές έχουν διακοπεί, λέγοντας ότι «δεν μας θέλει».

Τι λέγανε πηγές για αυτή τη συνάντηση

Πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης σημείωναν:

«Tα όσα είπε ο κ. Παντελιάδης είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό αύριο έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. Προφανώς ο κ. Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…»

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μασούτη έγινε την ώρα που στην αγορά έχει επιβληθεί το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιουνίου και αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το πιθανότερο είναι πως η επιβολή πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η επιβολή πλαφόν επηρεάζει περίπου 5.000 με 6.000 κωδικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.