Επίσκεψη υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αθανάσιος Δαβάκης, επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, τις εγκαταστάσεις της Intracom Defense (IDE) στο Κορωπί. Τον Υφυπουργό και τη συνοδεία του υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, κ. Γεώργιος Τρουλλινός και ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει η εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και διεθνών πελατών, με έμφαση στους τομείς των τακτικών επικοινωνιών, των υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, των μη επανδρωμένων συστημάτων και των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή της IDE σε σημαντικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καθώς και στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους οργανισμούς της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους σχεδίασης και παραγωγής των καινοτόμων προϊόντων της IDE, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών εργαστηρίων και της νέας υπερσύγχρονης γραμμής συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, όπου επένδυσε η εταιρεία με στόχο να συνεχίσει να πρωτοπορεί παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναδείχθηκε η συμβολή της IDE στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αυτάρκους εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, μέσω της ανάπτυξης ελληνικής τεχνογνωσίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.