Σχοινάς για ΚΑΠ: «Καθοριστική η συνεργασία κοινωνικών - οικονομικών εταίρων για υλοποίηση των προγραμμάτων»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Αράχωβα του Ν. Βοιωτίας οι εργασίες της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώς Ζέρβα, όπως ανακοινώθηκε.

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των περιφερειών, των υπουργείων, υπηρεσιών και λοιπών φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε διαδικτυακά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρέστησαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Βοιωτίας, Γεώργιος Ντασιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Ιωάννης Σταθάς, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Ανδρέας Γρηγορίου.

Ο υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς, στον χαιρετισμό του, τόνισε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας όλων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων για την αποτελεσματική υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και αναπτύσσουν τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε στις τρεις άμεσες προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου του:

Διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και αξιοποίηση πόρων: Διασφάλιση και ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα.

Ολοκλήρωση της μετάβασης του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ: Ομαλοποίηση και εξυγίανση των πληρωμών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την ΑΑΔΕ.

Αντιμετώπιση επιζωοτιών: Παροχή επαρκών και ικανοποιητικών λύσεων για την κτηνοτροφία.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε τη στόχευση να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με πρωτοβουλίες για την πλήρη αξιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και τη διαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αργυρώ Ζέρβα, στην εισήγησή της, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του ΠΑΑ, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπερκαλύπτοντας τη δημόσια δαπάνη του σε ποσοστό 102% με συνολικές πληρωμές άνω των 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, τόνισε τη σημαντική προσπάθεια για ενεργοποίηση της πλειοψηφίας των παρεμβάσεων, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ και την ανάγκη επίσπευσης των πληρωμών για την επίτευξη των ετήσιων στόχων απορρόφησης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην έγκριση της 3ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και τόνισε ότι αυτή είχε ως στόχο τη μεταφορά νομικών δεσμεύσεων από το ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή συνέχιση και χρηματοδότηση των ημιτελών έργων.

Τέλος, αναφέρθηκε στον εθνικό δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2028-2034.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Filip Busz, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων απορρόφησης και τη διασφάλιση του κανόνα ν+2, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για έγκαιρες πληρωμές και της τεκμηριωμένης σύνδεσης των ενισχύσεων με την αγροτική δραστηριότητα.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων για:

την πορεία υλοποίησης και την 3η τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027,

τα κριτήρια επιλογής για τις δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ζωής μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα και τσακάλι), στην πρόληψη ζημιών σε δάση, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και διατήρησης δασικών γενετικών πόρων και στις επενδύσεις για την πρόληψη ζημιών φυτικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,

την πιλοτική εφαρμογή υποστήριξης αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 με ανάπτυξη αυτοματισμού (Automation as a Service).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ