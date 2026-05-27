Ζαχαράκη: Διεθνές κοινό μεταπτυχιακό One Health Education for Global Sustainability

«Η Ελλάδα επενδύει σε δημόσια πανεπιστήμια διεθνή, εξωστρεφή και καινοτόμα», είπε η υπουργός Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα «Ορίζοντες Γνώσης και Καινοτομίας για Αειφόρα Σχολεία και Πανεπιστήμια», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πορείας του διεθνούς κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος «One Health Education for Global Sustainability», που υλοποιείται σε συνεργασία με το George Mason University και το University of Florida των ΗΠΑ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, με χρηματοδότηση του ΥΠΑΙΘΑ μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Υπουργός, απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου αλλά και σε Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές, υπογράμμισε ότι, το πρόγραμμα «One Health Education» αποτυπώνει έναν νέο τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, παράγουν γνώση και δημιουργούν κοινές λύσεις για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί ένα διεθνές περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων. Συνδέει την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την αειφορία και την εκπαίδευση, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούν η κλιματική κρίση, η δημόσια υγεία, η βιωσιμότητα, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Και γι’ αυτό ούτε η γνώση μπορεί να μένει κλεισμένη μέσα σε σύνορα. Το πανεπιστήμιο του μέλλοντος χτίζεται μέσα από συνεργασίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σήμερα: ότι η γνώση, η αειφορία και η καινοτομία προχωρούν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, «Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο δυναμικά περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας, με ισχυρή έρευνα, διεθνή παρουσία, και σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι, η διεθνοποίηση αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική με χρηματοδότηση και δυναμική στόχευση για την προσέλκυση ξένων φοιτητών αλλά και την ενίσχυση του δικτύου συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων Ελλάδος και εξωτερικού. Τόνισε ότι, η διεθνοποίηση δεν αφορά μόνο τις ακαδημαϊκές συνεργασίες, αλλά συνολικά τη φοιτητική εμπειρία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, σπουδάζουν και δημιουργούν οι νέοι άνθρωποι, προσθέτοντας ότι, «αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε: μια Ελλάδα εξωστρεφή, δημιουργική, με αυτοπεποίθηση, που επενδύει στη γνώση, στους νέους ανθρώπους».

Από την πλευρά της, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια, Άννα Μπατιστάτου, επεσήμανε: «Η εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί αποτυπώνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μια νέα φάση για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια: τη μετάβαση σε πιο ουσιαστικές, θεσμικές και διεθνώς ανταγωνιστικές μορφές συνεργασίας. Το πρόγραμμα «One Health Education for Global Sustainability», που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το George Mason University και το University of Florida, αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Δεν είναι απλά μια συνεργασία ανταλλαγών ή κινητικότητας, αλλά μια κοινή εκπαιδευτική δομή με διεθνή χαρακτηριστικά, με κοινή διδασκαλία, συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών από διαφορετικές χώρες και αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της αειφορίας»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

Η τακτική χρηματοδότηση αυξήθηκε από περίπου 4,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχεδόν 7,3 εκατ. ευρώ το 2026.

Η χρηματοδότηση για τη στέγαση διπλασιάστηκε, από περίπου 3,8 εκατ. ευρώ το 2019 στα 7,79 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά..

Παράλληλα, από το 2019 μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύθηκε με περισσότερα από 200 νέα μέλη ΔΕΠ.

Μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 κατευθύνονται πάνω από 13,4 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για δράσεις που αφορούν

την πρακτική άσκηση,

τη φοιτητική υποστήριξη και τις ψυχοκοινωνικές δομές,

την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία,

τη βελτίωση της ποιότητας σπουδών και διδασκαλίας,καθώς και

την ενίσχυση νέων ερευνητών και νέων επιστημόνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φοιτητική μέριμνα και είναι σε εξέλιξη έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ μέσω ΠΔΕ, για τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των φοιτητικών εστιών και της φοιτητικής λέσχης, των υποδομών σίτισης και της αναβάθμισης πανεπιστημιακών κτηρίων, εργαστηρίων και εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η φοιτητική εστία που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάχθηκε, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, προκειμένου να προχωρήσει η αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής στέγασης.

Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τα δημόσια πανεπιστήμια, με χρηματοδότηση, διεθνείς συνέργειες και επενδύσεις στην φοιτητική μέριμνα, την έρευνα και την πολότητα σπουδών.