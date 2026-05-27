UBS: Ελκυστικές οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών - Νέες τιμές στόχοι και περιθώριο για re-rating

Σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης των στόχων τους για το 2026 βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, σχολιάζει η UBS με αφορμή τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το α’ τρίμηνο.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του κλάδου, ο οίκος σχολιάζει ότι κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός εκτιμήσεων, με ορισμένες θετικές εκπλήξεις στα έσοδα, οδηγώντας σε ήπιες αναβαθμίσεις των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή EPS του 2026.

Ένα βασικό θέμα που αναδεικνύεται είναι οι εξαγορές με θετική επίδραση στα κέρδη και στις αποδόσεις κεφαλαίων (ROTE), οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου υλοποιήθηκαν αρκετά προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ενισχύοντας έτσι τη μελλοντική αποδοτικότητα κόστους. Οι διοικήσεις των τραπεζών ανέφεραν ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένος, ενώ οι διαρθρωτικές επενδύσεις στην οικονομία συνεχίζονται.

Η UBS παραμένει θετική για τον κλάδο, δίνοντας σύσταση buy για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και αυξάνοντας ελαφρώς και τις τιμές-στόχους στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,70 ευρώ για τη Eurobank, στα 18,20 ευρώ για την ΕΤΕ και στα 11,20 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της UBS, η πιστωτική επέκταση στα επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε ισχυρή, με αύξηση 3,9% σε τριμηνιαία βάση και 14,4% σε ετήσια βάση. Η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με αύξηση 6,3% σε τριμηνιαία βάση. Χάρη και στη γεωγραφική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, η Eurobank εμφάνισε την ισχυρότερη τροχιά ανάπτυξης στα καθαρά έσοδα από τόκους, παρά τη μεγαλύτερη βάση σύγκρισης, με αύξηση 2,6% σε τριμηνιαία και 4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIMs) έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, με εξαίρεση την Τρ. Πειραιώς, η οποία εμφάνισε περαιτέρω συμπίεση στο πρώτο τρίμηνο.

Η δημιουργία εσόδων από προμήθειες παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή, με την Τρ. Πειραιώς να καταγράφει αύξηση 32% σε ετήσια βάση και την Alpha Bank αύξηση 30%.

Τα επιχειρηματικά πλάνα των ελληνικών τραπεζών φαίνονται συντηρητικά, σχολιάζει η UBS. ενώ οι εξαγορές αρχίζουν να ενισχύουν ουσιαστικά τα κέρδη ανά μετοχή. Μία από τις βασικές τάσεις είναι η συνέχιση εξαγορών που ενισχύουν τόσο τα EPS όσο και τις αποδόσεις ROTE, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις κεφαλαίων μεσοπρόθεσμα.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η UBS βλέπει περιθώριο για περαιτέρω re-rating στον κλάδο, ο οποίος διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 8,1x τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με discount 13% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

«Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται αμυντικές σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, στηριζόμενες στις διαρθρωτικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία» αναφέρει η UBS, προσθέτοντας ότι τα χαρτοφυλάκια δανείων παραμένουν διαφοροποιημένα, με τον τουρισμό να αντιστοιχεί περίπου στο 6% των δανείων και τη ναυτιλία περίπου στο 8%.

Οι αναλυτές της UBS εντοπίζουν το μεγαλύτερο ανοδικό περιθώριο στην Alpha Bank αυτή τη στιγμή, καθώς έχει υποαποδώσει έναντι του κλάδου φέτος και διαπραγματεύεται ξανά κοντά στην ενσώματη λογιστική της αξία (TNAV), ενώ οι εξαγορές στηρίζουν ισχυρή ανάπτυξη EPS και αυξανόμενο ROTE.

Θεωρούν επίσης ότι οι ΕΤΕ και Eurobank, παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες δεδομένων των προοπτικών τους, καθώς η πρώτη προσφέρει ισχυρές διανομές και υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων, ενώ η Eurobank συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία από τις δραστηριότητές της στην ευρύτερη περιοχή. Για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς, σχολιάζουν ότι είναι υπερβολικά φθηνή σε σχέση με το μακροπρόθεσμο περιθώριο βελτίωσης του ROTE της.