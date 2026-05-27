Ιράν: «Μικρή» θεωρούν οι Φρουροί της Επανάστασης την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου

Newsroom
«Η πιθανότητα ενός πολέμου είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, υψηλόβαθμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, εκτίμησαν σήμερα ότι δεν είναι πολύ πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση.

«Η πιθανότητα ενός πολέμου είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, υψηλόβαθμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Όμως «οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, με τα όπλα τους γεμάτα», πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε να «μετατραπεί η περιοχή" που εκτείνεται από τα ανατολικά ως τα δυτικά του Κόλπου "σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

