Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος με επιλεκτικές κινήσεις

Σε ήπια θετικό έδαφος κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με την αγορά να προέρχεται από πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται σήμερα, μεταξύ των οποίων από τις Motor Oil, Cenergy και ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Στο διεθνές πεδίο, οι πρόσφατες αψιμαχίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμποδίζουν μια πιο καθαρή αντίδραση αποκλιμάκωση στις αγορές, με τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με την πορεία του πετρελαίου. Ωστόσο, τόσο οι τιμές του πετρελαίου όσο και οι αποδόσεις των ομολόγων εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως, αν και το μοτίβο της διαρκούς εναλλαγής μεταξύ εντάσεων και προσδοκιών αποκλιμάκωσης φαίνεται πως θα συνεχιστεί προς το παρόν, οι αγορές εξακολουθούν να στηρίζονται στην ελπίδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν φαίνεται να αμφισβητείται, ανεξαρτήτως των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων. Με άλλα λόγια, είτε υπάρξει τελικά σύντομα λύση στη σύγκρουση με το Ιράν είτε όχι, μοιάζει πλέον σχεδόν βέβαιο ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα βασικά της επιτόκια τον Ιούνιο. Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σύντομα, είναι πιθανό να χρειαστούν τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες, μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η ενεργειακή τροφοδοσία. Υπό αυτό το πρίσμα, μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο έχει λογική, αν και πιθανότατα θα πρόκειται περισσότερο για μια συμβολική κίνηση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν κέρδη περί του 0,5%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE100 σημειώνει οριακές απώλειες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.353,09 μονάδες, ενισχυμένος 0,24%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε οριακά θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,02% στις 2.686,25 μονάδες. Μικρά κέρδη καταγράφουν οι Τρ. Πειραιώς (+0,38%) και Optima (+0,09%), οι μετοχές των Eurobank, Alpha Bank και Τρ. Κύπρου διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ η ΕΤΕ υποχωρεί οριακά κατά 0,07% στα 14,75 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,7:1 με 60 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 35 σε αρνητικό και 52 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 33,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,52 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.