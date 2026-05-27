Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με ώθηση από την αυτοκινητοβιομηχανία

Η μετοχή της Renault κερδίζει 4%, η Stellantis ενισχύεται κατά σχεδόν 3% και η Mercedes-Benz κατά 2,5%.

Μικρά κέρδη καταγράφουν στις συναλλαγές της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου δίνει ώθηση στις μετοχές, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις νεότερες εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,24% στις 629,59 μονάδες, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να ενισχύεται κατά 1,5%, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,62% στις 6.103,62 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,60% στις 25.335 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,62% στις 8.223 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί οριακά κατά 0,07% στις 10.483 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη 0,28% στις 50.037 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,71% στις 18,420 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των κολοσσών της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Η μετοχή της Renault κερδίζει 4%, η Stellantis ενισχύεται κατά σχεδόν 3% και η Mercedes-Benz κατά 2,5%, ενώ οι τίτλοι των Volkswagen και BMW κερδίζουν 2,1% και 1,4% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, ράλι σχεδόν 15% σημειώνει η μετοχή της ολλανδικής AkzoNobel, μετά την απόρριψη προσφοράς εξαγοράς από τις Nippon Paint και Sherwin-Williams, με το δσ της εταιρείας να επιμένει για μια σχεδιαζόμενη συγχώνευση με την Axalta.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με την αγορά να αντιδρά πτωτικά την Τρίτη μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στο νότιο Ιράν, τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως επιθέσεις «αυτοάμυνας», ωστόσο η απουσία περαιτέρω κλιμάκωσης έφερε ανακούφιση στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ακόμα περισσότερο σήμερα.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό brent υποχωρεί άνω του 3,4% και βρίσκεται αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει σχεδόν 4% στα 90,12 δολάρια/βαρέλι.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι αγορές στην Ασία καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εύθραυστη εκεχειρία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης και εκτιμούν ότι μπορεί σύντομα να επιτευχθεί μία συμφωνία.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 64.999,41 μονάδες παρ' όλο που νωρίτερα χτύπησε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό, ενώ ο ευρείας βάσης Topix υποχώρησε 0,52% στις 3.918,01 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 2,25% στις 8.228,7 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 3,36% στις 1.133,13 μονάδες.

Η μετοχή της Samsung ισχυροποιήθηκε 2,68% αφότου οι εργάτες του σωματείου στην Νότια Κορέα ενέκριναν μία προσωρινή μισθολογική συμφωνία, αποτρέποντας μία απεργία που θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.717,7 μονάδες με +0.69%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1,06% στις 25.328 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 0.79% στις 4.908,53 μονάδες.