Όζοι θυρεοειδούς – μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος;

Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συχνό εύρημα. Έχει βρεθεί ότι – αν υποβληθεί ο γενικός πληθυσμός σε υπερηχογράφημα θυρεοειδούς υψηλής ευκρίνειας – όζοι ποικίλης διαμέτρου θα βρεθούν σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό που φθάνει μέχρι και 60 – 70 %!.

​Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι όζοι θυρεοειδούς είναι καλοήθεις βλάβες και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο – όταν διαγνωστούν – πέραν της περιοδικής παρακολούθησης.

Υπάρχει εντούτοις ένα μικρό, αλλά σημαντικό, ποσοστό, που κυμαίνεται από 5 έως 8 % όπου οι όζοι θυρεοειδούς μπορεί να υποκρύπτουν καρκίνο θυρεοειδούς.

Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος θυρεοειδούς εκδηλώνεται συνηθέστατα υπό τη μορφή όζου θυρεοειδούς.

Προκύπτει επομένως το ερώτημα: πώς μπορεί – μέσα από ένα τόσο συνηθισμένο πρόβλημα όπως οι όζοι θυρεοειδούς – να αναγνωριστούν αυτοί οι όζοι που μπορεί να υποκρύπτουν καρκίνο θυρεοειδούς?

Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικά διάφορες παράμετροι, όπως:

Ατομικό αναμνηστικό – η πιθανότητα καρκίνου αυξάνεται όταν ο ασθενής με όζο θυρεοειδούς έχει υποβληθεί στην παιδική ηλικία σε ακτινοβολία κεφαλής και τραχήλου

Οικογενειακό ιστορικό – υπάρχουν κληρονομικά σύνδρομα (όπως το σύνδρομο ΜΕΝ 2) που συνδυάζονται με κληρονομικό καρκίνο ή γενετική προδιάθεση για καρκίνο θυρεοειδούς (όταν υπάρχουν δύο ή κατ’ άλλους τρία περιστατικά καρκίνου θυρεοειδούς σε συγγενείς πρώτου βαθμού).

Ευρήματα από την κλινική εξέταση, όπως σκληρής υφής στην ψηλάφηση όζος, διογκωμένοι λεμφαδένες τραχήλου κλπ.

Σήμερα εντούτοις η διάγνωση ή η υποψία καρκίνου τίθεται με δύο βασικές εξετάσεις:

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς: ύποπτος για καρκίνο είναι ο όζος με ανώμαλα όρια, μικροαποτιτανώσεις, κάθετο προσανατολισμό, αυξημένη αγγείωση, συνοδό διόγκωση λεμφαδένων κλπ.

Την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που αναρροφάται.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο καρκίνος θυρεοειδούς εμφανίζεται συνήθως σαν ένας de novo (καινούργιος όζος που δεν προϋπήρχε). Η εξαλλαγή σε καρκίνο ενός ήδη υπάρχοντος όζου είναι σπάνια.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η ευθύνη του κλινικού γιατρού που καλείται να διακρίνει τους ύποπτους για καρκίνο από τους «αθώους» όζους θυρεοειδούς. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπειρία του ακτινολόγου που θα κάνει το υπερηχογράφημα αλλά και η συνολική αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων από έναν εξειδικευμένο και έμπειρο ενδοκρινολόγο / χειρουργό θυρεοειδούς, έτσι ώστε να μη διαφύγει της προσοχής ένας εξαιρετικά ιάσιμος καρκίνος.

Γεώργιος Σακοράφας, MD, PhD

Χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τ. Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΜΗΤΕΡΑ

Email: [email protected]

http://www.gsakorafas.gr