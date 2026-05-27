Μήνυση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση

Μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, καταθέτει εντός της ημέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Η μήνυση αφορά «τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

«Η σημερινή κίνηση του προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας "σκανδάλου" εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο», καταγγέλλεται.

