«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τη Jefferies για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρή θέση ώστε να διαχειριστούν αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, είναι το συμπέρασμα που αποκόμισαν αναλυτές της Jefferies, μετά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαν στην Αθήνα. Πιστωτική επέκταση, ασφάλειες και θεραπευμένα δάνεια, οι τρεις βασικοί πυλώνες για τον κλάδο.

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρή θέση ώστε να διαχειριστούν αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, είναι το συμπέρασμα που αποκόμισαν αναλυτές της Jefferies, μετά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαν στην Αθήνα με τις ελληνικές διοικήσεις, αλλά και με στελέχη του ΟΔΔΗΧ και της Euronext Athens.

Η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύονται από τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και από τη διαρθρωτική ανάπτυξη, με πρόσθετο ανοδικό περιθώριο σε περίπτωση αύξησης επιτοκίων. Έτσι, η Jefferies παραμένει θετική για τον κλάδο καθώς, όπως σημειώνει, τα θεμελιώδη μεγέθη συνεχίζουν να αποκλίνουν θετικά σε σχέση με την πρόσφατη πορεία των μετοχών τους.

Οι ελληνικές τράπεζες επανατοποθετούνται στρατηγικά, αξιοποιώντας ενεργά τα κεφάλαιά τους προκειμένου να βελτιώσουν το μείγμα εσόδων και την ορατότητα των κερδών τους. Εξακολουθούν να επωφελούνται από τη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, με την ποιότητα ενεργητικού να παραμένει ισχυρή και το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» να προσφέρει επιπλέον προστασία απέναντι σε απρόβλεπτα σοκ.

Αναφορικά με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), εκτιμάται ότι βρέθηκε σε πυθμένα στο α’ τρίμηνο του 2026, με τις τράπεζες πλέον να αναμένουν βελτίωση τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στα επιτοκιακά περιθώρια από εδώ και πέρα. Η πιστωτική επέκταση παραμένει βασικό στοιχείο του επενδυτικού story για τις ελληνικές τράπεζες και διατηρήθηκε ισχυρή στο α’ τρίμηνο, ενώ οι διοικήσεις εμφανίζονται άνετες με το pipeline για το 2026. Οι τράπεζες δεν βλέπουν ουσιαστική αύξηση του ανταγωνισμού στις καταθέσεις – αν και παρατηρείται κάποια μετακίνηση προς αμοιβαία κεφάλαια – ενώ η πλεονάζουσα ρευστότητα παραμένει υψηλή. Μάλιστα η Jefferies δεν αποκλείει να προκύψουν και θετικές εκπλήξεων στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ο τομέας της ασφάλισης εξελίσσεται επίσης σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες κατευθύνουν κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση του μείγματος εσόδων. Οι διοικήσεις συνεχίζουν να δίνουν έμφαση σε πειθαρχημένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, βάζοντας υψηλά τον πήχη ώστε οι συναλλαγές να προσφέρουν στρατηγική ενίσχυση και να έχουν θετική επίδραση στα κέρδη.

Ένα τρίτο στοιχείο που αναδείχθηκε από τις συζητήσεις τις Jefferies στην Αθήνα είναι η αγορά των επανεξυπηρετούμενων δανείων. Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αναφέρθηκαν σε πιθανές ευκαιρίες, ως έναν τρόπο ανόργανης ενίσχυσης των χαρτοφυλακίων δανείων τους. Η Τρ. Πειραιώς εκτιμά τη συνολική δυνητική αγορά στα 3-4 δισ. ευρώ, η Εθνική κοντά στα 20 δισ. ευρώ, ενώ η Credia τοποθετεί την αγορά στα 15-20 δισ. ευρώ, συγκριτικά με τα 80 δισ. ευρώ δανείων που βρίσκονται σήμερα στους servicers. Η μεγαλύτερη ανησυχία εδώ αφορά τη διατήρηση της ποιότητας ενεργητικού κατά την επέκταση των χαρτοφυλακίων.

Για τις Optima και Credia, η Jefferies σημειώνει ότι καταγράφουν πολύ ισχυρούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, της τάξης του 40% σε ετήσια βάση στο α’ τρίμηνο του 2026. Η Optima εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ROTE στην Ευρώπη, στο 25% για το 2025, καθώς και έναν από τους καλύτερους δείκτες αποδοτικότητας (CTI 22%), αποτέλεσμα του διαφορετικού επιχειρηματικού της μοντέλου. Η Credia είναι πλέον η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την πρόθεσή της να αποκτήσει το 70% της HSBC Malta, κίνηση που διπλασιάζει το σημερινό ενεργητικό της.