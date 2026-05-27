Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό

«Το ένα είναι ότι άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη ας πούμε, διαδικασία που «ντύνει» αυτή την παρουσίαση. Και το δεύτερο είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη- με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε - ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Ο κόσμος ζητάει και από εμάς με την κριτική που μας κάνει η χώρα να πάει μπροστά. Να φύγουμε μπροστά. Να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα, με πολιτικές. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα. Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην «όπισθεν». Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ να υποτιμήσω κάποια κίνηση, ούτε να την υπερτιμήσω. Οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και τον κ. Τσίπρα και εμάς και κάθε υποψήφιο, τέλος πάντων, είτε ως κόμμα είτε μεμονωμένα» συμπλήρωσε.

Επίσης επανέλαβε ότι για την ΝΔ η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος. «Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι απίθανο, δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι αυτονόητο προφανώς. Και το 2023 υπήρχε απόσταση με βάση τις δημοσκοπήσεις, επετεύχθη. Μπορεί να τα καταφέρουμε ξανά, μπορεί και όχι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό θα το ξέρουμε μόνο με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία. Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν».

«Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Άρα, κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μία θεωρία. Είναι ανέφικτο, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας.

Τι θέλω να πω; Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο λογικές και δεν το λέω διχαστικά. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του κ. Τσίπρα: «Ή εμείς ή αυτοί». Αυτά νομίζω ότι μας έχουν πάει πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή την χώρα. Τη ζήσαμε, δυστυχώς, την πρώτη λογική ως κρατούσα άποψη και κάποιες φορές την υπηρέτησε και το δικό μας κόμμα, κάποιες περιόδους, αλλά σίγουρα δεν την δημιουργήσαμε εμείς: Η λογική του μαξιμαλισμού, της πλειοδοσίας, των εύκολων υποσχέσεων, του λαϊκισμού, το να δώσουμε λεφτά, όσα παραπάνω μπορούμε, ή να τάξουμε υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, παράλληλα με μια ρητορική: ή εμείς ή αυτοί. Αυτή τη λογική δεν την ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας, μη του ρίχνουμε όλο το ανάθεμα, αλλά ήταν ένας γνήσιος εκφραστής της κι έτσι κατάφερε και εξελέγη πρωθυπουργός. Εμείς πιστεύουμε στην εντελώς αντίθετη λογική κάνοντας την αυτοκριτική μας» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. «Δεν είναι οι βουλευτικές εκλογές διαδικασία πολλών γύρων ή δύο γύρων, όπως οι αυτοδιοικητικές. Αν και τώρα με μια νομοθέτηση θα αλλάξει και αυτό και ο δεύτερος γύρος θα γίνεται στον πρώτο. Θα ψηφίζει ο κόσμος, δηλαδή, δυο επιλογές. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια διαδικασία, μία ημέρα και εκεί θεωρώ, το βράδυ αυτό, ελπίζω με αυτοδυναμία, ο τόπος να έχει κυβέρνηση με όποια και να είναι αυτή η απόφαση» είπε.

Σχετικά με δηλώσεις για το θέμα των υποκλοπών και την στάση της αντιπολίτευσης ανέφερε: «Η αντιπολίτευση, ελλείψει προγραμματικού λόγου και κοστολογημένων προγραμματικών θέσεων, επιχειρεί, με μεγάλη αποτυχία, να στρέψει τη συζήτηση μονοθεματικά, εμμονικά, σε κάποια ζητήματα τα οποία διερευνά η δικαιοσύνη. Δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Να σας θυμίσω τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τι λέγανε; Ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, είχαν καταδικάσει στην πραγματικότητα τους βουλευτές, είχαν σίγουρα προεξοφλήσει την άσκηση ποινικής δίωξης λέγοντας ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Δείτε τι γράφει, όπως τα λέει σήμερα το πρωί ο συνάδελφός μου, ο κύριος Δημητρακόπουλος, η έκθεση Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου κάθε άλλο παρά ένα πρόσωπο φίλα προσκείμενο στην κυβέρνηση είναι. Μια υπηρεσιακή παράγοντας, της οποίας ζητήθηκε η υπηρεσιακή άποψη για την ενδεχόμενη ζημία, η οποία προέκυψε από τις κατηγορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κάποια πρόσωπα. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε καν ποινική δίωξη. Αυτά τα οποία είπε η κυρία Τυχεροπούλου, κατόπιν του αιτήματος άρσης ασυλίας, είναι εντελώς διαφορετικά από την εντύπωση που είχαμε για αρκετά πρόσωπα πριν. Εγώ δεν καταδικάζω, ούτε αθωώνω κανέναν. Υπάρχει βέβαια περίπτωση, όπως του κυρίου Μηταράκη, που φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου ζημία, με βάση την επίσημη έκθεση. Όλα θα τα απαντήσει η Δικαιοσύνη. Αλλά προσέξτε, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως κάνει στις υποκλοπές, όπως κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να πει το απλό: «Παιδιά, το έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη τις απαντήσεις της. Εμείς συνεχίζουμε να αντιπαρατιθέμεθα πολιτικά», προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή, το κανάλι αυτό που είμαστε, ένα άλλο κανάλι, οτιδήποτε, σε δικαστήριο. Να γίνουν οι βουλευτές των κομμάτων αυτών εισαγγελείς και δικαστές για να μην συζητάμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτό είναι το μοτίβο» συμπλήρωσε.

Για το αν η ελληνική κυβέρνηση θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρνει η Τουρκία για την «γαλάζια πατρίδα», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «έχουμε πει, χωρίς ακόμα να έχουμε δει την τελική νομοθέτηση, ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, άρα είναι μία ενέργεια η οποία γίνεται για να γίνει και έχουμε πει παράλληλα σε όλα τα επίπεδα, ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να «αγκαλιάσουμε» κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους».

«Εμείς είμαστε η κυβέρνηση του τόπου, εκπροσωπούμε το σύνολο των πολιτών και είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όχι για να γινόμαστε δημοφιλείς. Θέλουμε να έχουμε αποδοχή λόγω των αποτελεσμάτων μας, όχι λόγω της ρητορικής. Και ξέρετε από λόγια χορτάσαμε. Όχι, δεν επιφυλασσόμαστε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές στην Τουρκία, έχουμε όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε η κυβέρνηση που λέει πολλά, αλλά είμαστε η κυβέρνηση που κάνει πολλά και ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε κάτι; Όλοι, οι Έλληνες είμαστε και ήμασταν αντίθετοι στο παράνομο casus belli και όλοι οι πρωθυπουργοί, αλλά ο πρώτος πρωθυπουργός που 30 χρόνια μετά έθεσε θέμα άρσης του casus belli σε συγκεκριμένα ζητήματα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι ήθελαν να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, αλλά επί Μητσοτάκη πήγαμε. Όλοι ήθελαν ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο ή Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αλλά επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη έγιναν αυτά. Ξέρετε, ας έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχει κατά πλειοψηφία, σε μια κυβέρνηση που δεν θέλει να ανέβει δημοσκοπικά πρόσκαιρα, χρησιμοποιώντας ψευτοπατριωτικές «κορώνες», αλλά θέλει να προχωράει η χώρα και να μεγαλώνει ουσιαστικά πάνω σε στέρεα βήματα. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι μία άσκηση δημοφιλίας. Είναι η πιο σοβαρή ίσως, από τα πολλά σοβαρά που έχει να κάνει η κυβέρνηση, άσκηση» συμπλήρωσε.

«Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο με όλους μας τους γείτονες, γιατί ο διάλογος έως τώρα μόνο έχει δώσει και σίγουρα δεν έχει στερήσει, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε καν κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινες γραμμές. Δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε σημαίνει ότι, επειδή επιδιώκουμε μία φάση διαλόγου με το τον γείτονά μας, ότι είμαστε αφελείς, ούτε καν υποχωρούμε. Όλα αυτά είναι σαφή και τα έχουμε αποδείξει» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ