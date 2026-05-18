Επιφυλακτικότητα και μικτά πρόσημα στην Wall Street

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων να επιδεινώνει το κλίμα μεταξύ των επενδυτών, καθώς οι φόβοι για το ενδεχόμενο μίας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργούν ανησυχία για τις προοπτικές της οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με μικρά κέρδη μονάδων ή 0,32% και διαμορφώθηκε στις 49.686 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με οριακές απώλειες 0,07% στις 7.403 μονάδες. Χειρότερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,51% στις 26.090 μονάδες.

Στο ταμπλό, βουτιά άνω του 7% σημείωσε η μετοχή της Seagate, μετά τις αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας παραγωγής τσιπ πως νέα εργοστάσια θα «χρειαστούν πολύ χρόνο», δήλωση που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της αγοράς πως η βιομηχανία τσιπ μνήμης δεν έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Η μετοχή της ανταγωνίστριας Micron Technology έχασε με την σειρά της περίπου 6%, ενώ οι τίτλοι των Western Digital και Sandisk υποχώρησαν κατά 5%. Απώλειες 1% και για τις μετοχές των Nvidia και Broadcom.

Σημειώνεται πως S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow ανέκτησε για λίγο το επίπεδο των 50.000 μονάδων. Ωστόσο, το sell off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έπληξε σημαντικά την αγορά και τον τεχνολογικό τομέα, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 1,5% την Παρασκευή, στην χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τα τέλη Μαρτίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου -το «ορόσημο» για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ- σκαρφάλωσε πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 4,6173%, που συνιστά υψηλό 15 μηνών. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου -που είναι πιο ευαίσθητο στους πολιτικούς κινδύνους- έχει πλέον φτάσει σε υψηλό δύο δεκαετιών, στο 5,1418%, μετά από άνοδο 1 μονάδας βάσης τη Δευτέρα. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ -η οποία τείνει να αντιδρά σύμφωνα με τις αποφάσεις επιτοκίων της Fed- κλιμακώθηκε επίσης 1 μονάδα βάσης στο 4,1008%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων εκτοξεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 10ετούς να «τσιμπά» 14 μονάδες βάσης, καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Kέβιν Γουόρς, αντιμετωπίζει επίμονες πιέσεις στις τιμές και αυξημένο κόστος εισαγωγών.