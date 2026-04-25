Μητσοτάκης - Μακρόν υπέγραψαν την ελληνογαλλική στρατηγική συμφωνία

Η νέα αμυντική συμφωνία που θα έχει πενταετή διάρκεια. Τι περιλαμβάνει η στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:51

Για την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας, με επίκεντρο την άμυνα, τη γεωπολιτική συνεργασία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Είχε προηγηθεί η επιθεώρηση που έκαναν οι δυο ηγέτες στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη γαλλικής κατασκευής Belharra, που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο πλέον βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πέρα από την επικαιροποίηση της συμφωνίας, επί τάπητος τέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη διμερή συνεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα οικονομίας, μεταναστευτικής πολιτικής, πολιτικής προστασίας, πολιτισμού, καθώς και ο συντονισμός των δύο χωρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε.

Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς - Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Εμανουέλ Μακρόν: Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία μου.

Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία. Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας.

Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ.



Τι περιλαμβάνει η στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

H συμφωνία των διμερών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας που υπογράφηκε, για την άμυνα και την ασφάλεια οι οποίες είναι εννέα στον αριθμό και περιλαμβάνουν:

1. Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

2. Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

3. Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

4. Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

5. Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

6. Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

7. Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

8. Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

9. Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

Η νέα αμυντική συμφωνία που θα έχει πενταετή διάρκεια, υπογράφεται από τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας, με πρόβλεψη αυτόματης ανανέωσης, εκτός εάν κάποια από τις δύο πλευρές αποφασίσει να την καταγγείλει.

Η συνεργασία Αθήνας – Παρισιού στον τομέα της άμυνας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς η αρχική συμφωνία που υπεγράφη το 2021 στο Παρίσι αποτέλεσε τη βάση για τη στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίς το απόγευμα οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Με πληροφορίες από ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ