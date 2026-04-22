Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, από την πλευρά του, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», η οποία λήγει την Κυριακή, για άλλες δέκα ημέρες.

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μεθαύριο Πέμπτη με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, από την πλευρά του, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», η οποία λήγει την Κυριακή, για άλλες δέκα ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Λίβανος
Ισραήλ
Μέση Ανατολή
ΗΠΑ
Εκεχειρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider