Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μεθαύριο Πέμπτη με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, από την πλευρά του, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», η οποία λήγει την Κυριακή, για άλλες δέκα ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ