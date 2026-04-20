Γαλλία και Πολωνία θα κατασκευάσουν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο για τον πολωνικό στρατό

Η Γαλλία και η Πολωνία θα κατασκευάσουν από κοινού έναν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο για τον πολωνικό στρατό, ανακοίνωσαν σήμερα οι εταιρείες που εμπλέκονται στο σχέδιο αυτή, καθώς Παρίσι και Βαρσοβία ενισχύουν τους οικονομικούς και αμυντικούς δεσμούς τους.

Οι εταιρείες Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space και η πολωνική RADMOR θα αναπτύξουν έναν δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά, προκειμένου να στηρίξουν τις επικοινωνίες των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Γκντανσκ, δεν αποκαλύφθηκε.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του εμβληματικού αμυντικού σχεδίου Readiness της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του οποίου είναι να προετοιμαστεί η ήπειρος για να είναι σε θέση να αμύνεται μόνη της μέχρι το 2030, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές, εγχώριες δορυφορικές υπηρεσίες για να μειώσει την εξάρτησή της από το Starlink, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για το κατά πόσο απρόβλεπτος θα μπορούσε να γίνει ο ιδιοκτήτης του, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ.

Σε αντίθεση με τους δορυφόρους του Starlink που βρίσκονται σε χαμηλή γήινη τροχιά, ένα διαστημικό σκάφος σε γεωστατική τροχιά μπορεί να καλύψει μεγάλες εκτάσεις από μια σταθερή θέση, σε απόσταση 30.000 χιλιομέτρων από τη Γη, αν και με χαμηλότερη ταχύτητα.

Οι Μακρόν και Τουσκ συζήτησε επίσης την πυρηνική αποτροπή, θέματα ενέργειας και την πρωτοβουλία SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Γαλλία και η Πολωνία, η χώρα του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ως προς το ΑΕΠ της, υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει μια ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και τη δέσμευση για εμβάθυνση των στρατιωτικών και τεχνολογικών δεσμών τους.

Τον Μάρτιο ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία, η μοναδική πυρηνική δύναμη της ΕΕ, θα επεκτείνει το πυρηνικό οπλοστάσιό της και θα ενισχύσει τα μέτρα αποτροπής, συνεργαζόμενη με τους Ευρωπαίους εταίρους της. «Είναι λογικό να προχωρήσουμε μαζί σε ότι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα, τις δυνατότητες (πυραύλων) μεγάλου βεληνεκούς, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και επίσης να εξετάσουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί στον διαστημικό τομέα» είπε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ