Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων - Μήνυμα 112

Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Στην ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ότι έχει εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο, ενώ υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.