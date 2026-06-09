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Ζελένσκι: Ουκρανία και Λετονία υπέγραψαν συμφωνία για προμήθεια και κατασκευή drones

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Ζελένσκι: Ουκρανία και Λετονία υπέγραψαν συμφωνία για προμήθεια και κατασκευή drones
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Η Ουκρανία υπέγραψε με τη Λετονία συμφωνία για την προμήθεια και κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία υπέγραψε με τη Λετονία συμφωνία για την προμήθεια και κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Λετονό πρωθυπουργό Άντρις Κούμπεργκς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών της Βαλτικής στην πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλίν.

«Πρόκειται για συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της κοινής παραγωγής μας, και, κυρίως, αυτό σημαίνει επίσης ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Ουκρανίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των εταίρων μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Drone
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