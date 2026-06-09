Τσιόδρας προς Επίτροπο Ενέργειας: Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στα δίκτυα

Το θέμα «Πώς θα ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση;» απασχόλησε τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την ενέργεια του Kangaroo Group, παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας Dan Jørgensen.

Το θέμα «Πώς θα ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση;» απασχόλησε τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την ενέργεια του Kangaroo Group, παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας Dan Jørgensen.

Η ομάδα, στην οποία προεδρεύει η ευρωβουλευτής Andrea Wechsler, ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή επάρκεια αλλά και στο πως θα εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας στην παρέμβασή του τόνισε ότι «βασική παράμετρος της ενεργειακής ένωσης είναι η ενεργειακή σύνδεση μεταξύ των χωρών και των διάφορων συστημάτων προκειμένου να μην υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές».

Τόνισε δε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της ΕΕ.

Στο σχόλιό του ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη των δικτύων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να πετύχουμε την ενεργειακή ένωση και για αυτό τον σκοπό στον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ προβλέπονται πενταπλάσια χρήματα.