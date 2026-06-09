Ισραήλ: Καταδικάζει τα «επαίσχυντα μέτρα» των δυτικών χωρών κατά των εποίκων

Το Ισραήλ καταδίκασε σήμερα τα μέτρα που έλαβαν δυτικές χώρες κατά οργανώσεων που συνδέονται με ισραηλινούς οικισμούς.

Το Ισραήλ καταδίκασε σήμερα τα μέτρα που έλαβαν δυτικές χώρες κατά οργανώσεων που συνδέονται με ισραηλινούς οικισμούς.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Το Ισραήλ απορρίπτει σθεναρά τα επαίσχυντα μέτρα που έλαβαν ξένες κυβερνήσεις κατά ισραηλινών πολιτών, ισραηλινών οντοτήτων και ενός υπουργού της κυβέρνησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Όρεν Μαρμορστάιν.

«Η πραγματική ουσία αυτών των ενεργειών έγκειται στην προσπάθεια επιβολής πολιτικής θέσης σχετικά με το δικαίωμα των Εβραίων να εγκατασταθούν στη Γη του Ισραήλ και στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, όλα καμουφλαρισμένα σε μέτρα που υποτίθεται ότι αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας», πρόσθεσε, αντιδρώντας στα μέτρα που έλαβαν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ