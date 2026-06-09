Το δεύτερο υψηλότερο κλείσιμο εντός του 2026 στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Λιγότερες από 22 μονάδες χωρίζουν τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από τα υψηλά των αρχών Φεβρουαρίου. Lamda, Allwyn, Metlen και Alpha Bank ξεχώρισαν ανοδικά στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Λιγότερες από 22 μονάδες χωρίζουν τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από τα υψηλά των αρχών Φεβρουαρίου, μετά τη νέα άνοδο που σημείωσε την Τρίτη.

Σε βελτιωμένο διεθνές κλίμα, με φόντο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των διεθνών τιμών του Brent προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, οι επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκαν δυναμικά στο ταμπλό, με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και σειρά μη τραπεζικών blue chips.

Ισχυρά «χέρια» έδωσαν και πάλι το «παρών», καθώς σε μια συνεδρίαση με συνολικό ημερήσιο τζίρο 335 εκατ. ευρώ, το 20% περίπου, ήτοι 64,12 εκατ. ευρώ, διακινήθηκε σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε ένα πακέτο 1,1 εκατ. μετοχών του ΟΤΕ στην τιμή των 18,20 ευρώ, αξίας 20,02 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισε επίσης ένα πακέτο 892 χιλ. τεμαχίων για το 0,5% της Lamda Development αξίας 5,61 εκατ. ευρώ, καθώς και αξιόλογα πακέτα στις Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν κοντά στα υψηλά ημέρας, με άνοδο 1,41% στις 2.385,63 μονάδες.

Ενισχυμένος 1,40% στις 2.709,86 μονάδες έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, από τη σύνθεση του οποίου ξεχώρισε η άνοδος 3,31% της Alpha Bank στα 3,90 ευρώ. Η Τρ. Πειραιώς έκλεισε στο +1,845 και τα 8,96 ευρώ, ακολούθησαν οι Τρ. Κύπρου και Eurobank ενισχυμένες 1,28% και 1,22% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι τίτλοι των ΕΤΕ (+0,44%) και Optima (+0,30%).

Η απόσταση του Γενικού Δείκτη από το υψηλό των 2.407 μονάδων της 4ης Φεβρουαρίου περιορίστηκε στο 0,9%, ήτοι στις 21,46 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης απέχει από τα υψηλά του περίπου 5,5% (149 μονάδες).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 69 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 που υποχώρησαν και 33 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι Lamda Development και Allwyn, ενισχυμένες 3,93% και 3,50% αντίστοιχα, ενώ με κέρδη άνω του 3% έκλεισε και ο τίτλος της Metlen (+3,49%) στα 42,10 ευρώ. Σημαντική η συμβολή και της Coca-Cola HBC που έκλεισε με άνοδο 2,62% στα 51 ευρώ, όπως και της ΔΕΗ που ενισχύθηκε 2,315 στα 22,14 ευρώ, διακινώντας ξανά τον μεγαλύτερο τζίρο (43,49 εκατ. ευρώ).

Με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Τιτάν (+1,76%), Aegean(+1,26%) και Jumbo (+1,16%), ενώ με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι ΕΥΔΑΠ (+0,57%), Σαράντης (+0,53%), ΟΤΕ (+0,38%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Cenergy και ElvalHalcor με απώλειες 3,59% και 3,35% αντίστοιχα, η Viohalco υποχώρησε 1,49% στα 19,90 ευρώ, και ακολούθησαν οι μετοχές των Helleniq Energy (-1,28%), Aktor (-1,10%), Motor Oil (-0,50%) και ΔΑΑ (-0,30%).