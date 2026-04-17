Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν λέει ότι δεν θα γίνουν εδαφικές παραχωρήσεις στο Ισραήλ

Οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με το Ισραήλ δεν θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις, ούτε θα υπονομεύει τα εθνικά δικαιώματα του Λιβάνου, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν, χωρίς να διευκρινίσει εάν αναφέρεται σε πιθανές συνομιλίες με την ισραηλινή πλευρά.

Το τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου ήταν η πρώτη του δημόσια ομιλία αφού, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα έχουν απευθείας συνομιλίες με στόχο «την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών».

Οι συνομιλίες αυτές δεν είναι ένδειξη «αδυναμίας» εκ μέρους της Βηρυτού, υπογράμμισε ο Αούν.

