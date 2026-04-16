Μυτιλήνη: Κατειλημμένα έως αύριο στις 12:00 από κτηνοτρόφους και τα δυο λιμάνια

Κατελήφθη από διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους στις 6 σήμερα το απόγευμα και το εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης μη επιτρέποντας έτσι την αποβίβαση από το εμπορικό οχηματαγωγό πλοίο «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ», φορτηγών με εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και τρόφιμα και άλλα ευαίσθητα προϊόντα.

Ας σημειωθεί ότι η έλλειψη βασικών ειδών από τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι πλέον εμφανής μετά από τρεις μέρες αποτροπής αποβίβασης φορτηγών από τα πλοία. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το τριήμερο αυτό των κινητοποιήσεων ακολούθησε το εορταστικό τετραήμερο του Πάσχα (Μεγάλη Παρασκευή - Λαμπροδευτέρα).

Στις 6 το απόγευμα αναχώρησε από το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης και το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιά «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», στο οποίο δεν επιτράπηκε ξανά να επιβιβασθούν φορτηγά παρά μόνο επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό κατειλημμένα θα μείνουν και τα δυο λιμάνια της Μυτιλήνης αποτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι τις 12 το μεσημέρι αύριο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπλοκαριστούν και τα φορτηγά που θα έλθουν στη Μυτιλήνη το πρωί με το πλοίο της γραμμής.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε το μέλλον των κινητοποιήσεων θα κριθεί από τις απαντήσεις που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι φορείς της Λέσβου κατά την συνάντηση τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αύριο το πρωί στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ