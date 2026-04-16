Σνάμπελ (ΕΚΤ): Είναι καλή στιγμή να επαναφέρουμε τη συζήτηση για έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους

Τώρα είναι μία «καλή στιγμή» για να επανέλθει η συζήτηση για τον κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Η Γερμανίδα που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε σε πάνελ στην Ουάσινγκτον, ότι είναι «απολύτως λογικό» για την ΕΕ να χρηματοδοτεί δημόσια ευρωπαϊκά αγαθά μέσω έκδοσης κοινού χρέους, ωστόσο υπογράμμισε πως οι αξιωματούχοι θα πρέπει πρώτα να επεκτείνουν την οικονομική και στρατιωτική δύναμή της.

«Είχαμε μία παρόμοια συζήτηση πριν από περίπου 15 χρόνια και κατατέθηκαν πολλές προτάσεις που τελικά απορρίφθηκαν. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει και θα πρέπει να επανέλθουμε και να το συζητήσουμε ξανά», υπογράμμισε.

Καθώς η στήριξη από τις ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί υπό τον Τραμπ, η Ευρώπη αναζητά να ενισχύσει την αυτονομία της μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν την αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, την αναδιάρθρωση της οικονομίας και την ενίσχυση της διεθνούς απήχησης του ευρώ.

Με τις δηλώσεις της, η Σνάμπελ ευθυγραμμίστηκε με τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ ο οποίος έχει επίσης ταχθεί υπέρ του κοινού δανεισμού, αν και η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο επιφυλακτική στην υιοθέτηση της ιδέας. Η ίδια πάντως εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για τις προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί.

«Σε αυτή την πρόταση δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει την πειθαρχία των αγορών, κάτι που θεωρώ απαραίτητο για την αντιμετώπιση του ηθικού κινδύνου. Και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα», σημείωσε.