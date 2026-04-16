Η Exim βοηθά την Naftogaz να αγοράσει εξοπλισμό 300 εκατ. δολαρίων

Η αμερικανική τράπεζα Exim δήλωσε πως θα βοηθήσει την κρατική ουκρανική ενεργειακή εταιρία Naftogaz να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό αξίας 300 εκατ. δολαρίων

Η αμερικανική τράπεζα Exim (επίσημος οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων των ΗΠΑ) θα βοηθήσει την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz να αγοράσει αμερικανικό ενεργειακό εξοπλισμό αξίας 300 εκατ. δολαρίων, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο.

«Αυτό θα καταστήσει δυνατή την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου που καταστράφηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε ο Σβιριντένκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
ΗΠΑ
Ενέργεια & Υποδομές
