Η Exim βοηθά την Naftogaz να αγοράσει εξοπλισμό 300 εκατ. δολαρίων

Η αμερικανική τράπεζα Exim (επίσημος οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων των ΗΠΑ) θα βοηθήσει την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz να αγοράσει αμερικανικό ενεργειακό εξοπλισμό αξίας 300 εκατ. δολαρίων, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο.

«Αυτό θα καταστήσει δυνατή την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου που καταστράφηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε ο Σβιριντένκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ