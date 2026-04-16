Πρέμιερ Λιγκ: Ζημίες - ρεκόρ 900 εκατ. ευρώ το 2025

Η Τσέλσι κατέκτησε την πρωτιά με «τρύπα»... 262 εκατ. στερλινών που αποτελεί ιστορικό υψηλό για αγγλικό σύλλογο.

Ζημίες - ρεκόρ σχεδόν 920 εκατ. ευρώ (800 εκατ. στερλινών) κατέγραψαν αθροιστικά την περασμένη σεζόν οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, σύμφωνα με τους Financial Times, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αγοράζοντας συλλόγους στο πιο δημοφιλές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Ειδικότερα, τη σεζόν 2024-25 οι 14 από τις 20 ομάδες ανέφεραν ζημίες προ φόρων, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα αυξήθηκαν σε περισσότερα από 6,8 δισ. στερλίνες σε όλο το πρωτάθλημα από 6,3 δισ. στερλίνες ένα χρόνο νωρίτερα με την Τσέλσι, που ελέγχεται από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Clearlake Capital, να κατακτά την πρωτιά με «τρύπα» 262 εκατ. στερλινών που αποτελεί ιστορικό υψηλό για αγγλικό σύλλογο.

Η Τότεναμ και η Γουέστ Χαμ που βρίσκονται στη ζώνη υποβιβασμού κατέγραψαν ζημίες 120,7 εκατ. στερλινών και 104 εκατ. στερλινών αντίστοιχα. Η αγγλική λίγκα αποτέλεσε πόλο έλξης για επενδύσεις πολλών δισ. στερλινών, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πλούσιων ιδιωτών, hedge funds, private equity και κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Ωστόσο, oι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A activity) έχουν υποχωρήσει πρόσφατα, εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με την ικανότητα δημιουργίας οικονομικών αποδόσεων σε ένα έντονα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καθώς και των υψηλών αποτιμήσεων που απαιτούν οι υπάρχοντες ιδιοκτήτες. Ορισμένοι σύλλογοι περιόρισαν τις ζημίες τους πέρυσι πουλώντας assets.

Η Νιούκασλ ανέφερε κέρδη προ φόρων ύψους 34,7 εκατ. στερλινών, αλλά αφού πούλησε το γήπεδό της στη μητρική εταιρεία του συλλόγου για 172,1 εκατ. στερλίνες. Η συνολική ζημία προ φόρων ήταν ύψους 786,3 εκατ. στερλινών και για τους 20 συλλόγους από 136 εκατ. στερλίνες πέρυσι. Παράλληλα, το κόστος μεταγραφής παικτών και τα ακριβά συμβόλαιά τους συνέχισε να αυξάνεται.

Οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ δαπάνησαν περίπου 2,4 δισ. ευρώ για την απόκτηση καινούργιων ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι του 2024 και περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ το καλοκαίρι του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Transfermarkt.co.uk. Οι επενδύσεις σε στάδια και οι προσλήψεις για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων έχουν επίσης αυξήσει το κόστος.