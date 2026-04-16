Netflix: Άλμα 16% για τα έσοδα στο α' τρίμηνο στα 12,25 δισ. δολάρια - Αποχωρεί ο Ριντ Χάστινγκς

Ισχυρές επιδόσεις στο α' τρίμηνο ανακοίνωσε η Netflix την Πέμπτη, με διψήφιο άλμα στα έσοδα και σχεδόν υπερδιπλασιασμό κερδοφορίας ωστόσο οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από το guidance του Q2 με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει πτώση 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγλες ενώ ο Ριντ Χάστινγκς, συνιδρυτής και νυν πρόεδρος, θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο, όταν λήξει η θητεία του.

Ο κολοσσός του streaming ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, ανακοινώνοντας 12,25 έσοδα δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, πάνω από την πρόβλεψη για 12,18 δισ. δολάρια, ενώ η επίδοση συνιστά ράλι 16% από τα 10,54 δισ. δολάρια που ανέφερε το α' τρίμηνο του 2025. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,28% ή 1,23 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τα 2,89 δισ. δολάρια ή 66 σεντς ανά μετοχή το περσινό 1ο πρώτο τρίμηνο.

To outlook για το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς, με την δημοφιλή πλατφόρμα να προβλέπει ΕPS (earnings per share) 0,78 δολάρια, έναντι των εκτιμώμενων 0,84 δολαρίων, ενώ τοποθέτησε τον κύκλο εργασιών στα 12,57 δισ. δολάρια, κάτω από την πρόβλεψη των 12,64 δισ. δολαρίων. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές σε όλα τα προγράμματα streaming του.

«Οι πρόσφατες αλλαγές τιμών μας πήγαν καλά, αντανακλώντας την ισχυρή αξία που παρέχουμε στα μέλη», ανέφερε η εταιρεία στην επιστολή προς τους μετόχους ενώ επανέλαβε επίσης ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει τα 3 δισ. δολάρια σε έσοδα από διαφημίσεις το 2026, ή διπλάσια αύξηση σε ετήσια βάση, καθώς έχει αρχίσει να βλέπει την πρόοδο στο εν λόγω πεδίο. Ο Χάστινγκς παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2023.

Ο Γκρεγκ Πίτερς, ο οποίος είχε διατελέσει CΕΟ, ανέλαβε τον ρόλο του συν-διευθύνοντος συμβούλου μαζί με τον Tεντ Σαράντος. «Το Netflix άλλαξε τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους και η αγαπημένη μου ανάμνηση όλων των εποχών ήταν ο Ιανουάριος του 2016, όταν δώσαμε τη δυνατότητα σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη να απολαύσει την υπηρεσία μας», ανέφερε ο Χάστινγκς στην επιστολή προς τους μετόχους, ενώ θα επικεντρωθεί πλέον στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες.