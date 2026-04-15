Ολλανδία: Χρηματοδότηση σχεδόν 250 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones για την Ουκρανία

Η Ολλανδία θα δαπανήσει 248 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή drones που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα η ολλανδή υπουργός Άμυνας Ντιλάν Γέσιλγκους.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στα πεδία των μαχών. Οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν με απίστευτη δεξιότητα για να αποκρούουν τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχε με ομολόγους της από χώρες του ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο. Διευκρίνισε πως τα drones θα κατασκευαστούν τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ουκρανία.

Τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 3,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.

