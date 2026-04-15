Αισιόδοξος ο Ρούτε για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βοήθειας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

«Ένας περιορισμένος αριθμών χωρών κάνουν την δύσκολη δουλειά – αλλά βλέπουμε αλλαγή προς το καλύτερο» ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε σήμερα την αισιοδοξία του για το ότι η συμμαχία θα χρηματοδοτήσει επιτυχώς την αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού της Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL) πριν από το τέλος του έτους.

«Είμαι αισιόδοξος» δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ενώ παραδέχθηκε ότι η κατανομή των βαρών εντός της συμμαχίας παρέμεινε άνιση. «Ένας περιορισμένος αριθμών χωρών κάνουν την δύσκολη δουλειά – αλλά βλέπουμε αλλαγή προς το καλύτερο».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει ότι χρειάζεται για να παραμείνει στην μάχη. Υπάρχει λοιπόν μια ευρεία συμφωνία για αυτό και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ