ΥΠΑΑΤ: Κινητοποιήσεις στη Μυτιλήνη εμπόδισαν την αποβίβαση εξοπλισμού για τον αφθώδη πυρετό

Newsroom
Εμπόδια στην αποβίβαση κρίσιμου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού προκάλεσαν οι σημερινές κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Μυτιλήνης, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν κατέστη δυνατή η εκφόρτωση φορτίου που είχε φτάσει στο νησί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται, το φορτίο προέρχεται από τη Γερμανία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψεκαστήρες απολύμανσης, προστατευτικές φόρμες, μάσκες FFP3 και ασπίδες προσώπου.

Ο εξοπλισμός προορίζεται για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και την επιχειρησιακή υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η μη αποβίβαση του φορτίου καθυστερεί τη διάθεση των υλικών σε κρίσιμη φάση για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Αφθώδης πυρετός
