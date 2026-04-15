Πώς o Όρμπαν ναρκοθέτησε τον δρόμο του Μαγιάρ προς την ΕΕ

Το βαθύ σύστημα Όρμπαν στο ουγγρικό κράτος και πως ο νέος πρωθυπουργός μπορεί να το ξεριζώσει. Οι μεγάλες προκλήσεις, η αποκατάσταση των σχέσεων με Βρυξέλλες και Κίεβο και τα ανοικτά μέτωπα.

Ακόμη και μέσα στον ενθουσιασμό μετά τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις πρόσφατες εκλογές στην Ουγγαρία, υπήρχε σκεπτικισμός. Πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν παραλληλισμούς με το παρελθόν και αντιμετωπίζουν με καχυποψία το ήπια λαϊκιστικό ύφος του Μαγιάρ και τις ρίζες του στο Fidesz. Στην ομιλία της νίκης του υποσχέθηκε να απαλλάξει τη χώρα από διεφθαρμένους αξιωματούχους. Όμως ένα δύσκολο ερώτημα αιωρείται: τώρα που το Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, που του δίνει εκτεταμένες εξουσίες, θα κινηθεί ο Μαγιάρ και εναντίον του ίδιου του Όρμπαν;

Καθώς ξεκινά η μετάβαση, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο, ίσως δυσκολότερο από την εκλογική νίκη. Στα χρόνια της εξουσίας του, ο Όρμπαν οικοδόμησε ένα σύστημα που διείσδυσε τόσο βαθιά στην ουγγρική κοινωνία, ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος τι υπάρχει πέρα από αυτό. Έτσι, καθώς καταλαγιάζει ο αρχικός ενθουσιασμός, τα ερωτήματα παραμένουν: Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την Ουγγαρία; Θα μπορέσει το Tisza να κυβερνήσει και κυρίως θα θελήσει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Ουγγαρία;

Οι προτεραιότητες Μαγιάρ

Μία κυβέρνηση υπό τον Μαγιάρ δεν θα άρει μόνο το ουγγρικό βέτο στο πακέτο στήριξης της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, αλλά και θα εγκαταλείψει και την απομόνωση της Ουγγαρίας, υιοθετώντας ενδεχομένως μια πιο εποικοδομητική στάση στη διεύρυνση της ΕΕ, παρότι θα παραμείνει «συντηρητική φωνή σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με αναλυτές του Centre of European Reform.

Επιπλέον, τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η νέα κυβέρνηση του Μαγιάρ δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν την αντίσταση του συστήματος του Βίκτορ Όρμπαν και των εδραιωμένων στελεχών του στους κρατικούς θεσμούς.

Υπό αυτή την έννοια, αναλυτές σημειώνουν ότι η αποκατάσταση των κατεστραμμένων διεθνών σχέσεων - ιδίως με τις Βρυξέλλες και το Κίεβο - ενδεχομένως να μην αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον νέο πρωθυπουργό, καθώς θα επικεντρωθεί στα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που τον έφεραν στην εξουσία.

Η πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο θα δώσει στο κόμμα του Tisza τη δύναμη να τροποποιήσει το σύνταγμα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αποδομήσει βήμα-βήμα το σύστημα Όρμπαν.

Ωστόσο, όπως παρατηρούν αναλυτές, ένα καθεστώς 16 ετών χρειάζεται χρόνο για να απομακρυνθεί. Παρότι η καθαρή νίκη του Μαγιάρ βοήθησε να αποφευχθεί μια πολιτική κρίση, οι δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν για να οδηγήσουν την Ουγγαρία στο χάος είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν ξανά.

Οι βαθιές ρίζες Όρμπαν

Ήδη, η Ουγγαρία είναι αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα. Η ανάπτυξη παραμένει υποτονική εδώ και χρόνια και το δημοσιονομικό έλλειμμα υψηλό. Οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγεία και η εκπαίδευση έχουν πληγεί από χρόνια υποεπενδύσεις, λόγω της υπερβολικής έμφασης του Όρμπαν στην ιδεολογία και την εξωτερική πολιτική.

Το Fidesz του Όρμπαν είχε καταλάβει τους θεσμούς της χώρας, εδραιώνοντας την επιρροή του μέσω μακροχρόνιων διορισμών - από τον γενικό εισαγγελέα έως το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης. Παράλληλα, είχε τροποποιήσει το Σύνταγμα της Ουγγαρίας 15 φορές από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Η διακυβέρνηση Όρμπαν έχει μετασχηματίσει βαθιά την ουγγρική κοινωνία, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη σε ζητήματα από την εξωτερική πολιτική έως τις ατομικές ελευθερίες - συχνά σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή κυρίαρχη τάση.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για τον Μαγιάρ θα είναι ο πρόεδρος, ο γενικός εισαγγελέας, τα μέσα ενημέρωσης, η δημόσια διοίκηση και τμήματα της δικαιοσύνης, όλα στελεχωμένα με πιστούς του Fidesz. Πέρυσι, η κυβερνητική υπερπλειοψηφία διόρισε νέο γενικό εισαγγελέα, μετακινώντας τον προκάτοχό του και ιδρυτικό μέλος του Fidesz, Péter Polt, στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Έτσι εξασφάλισε δύο κρίσιμες θέσεις λίγο πριν τις εκλογές, με αξιωματούχους διορισμένους για 9 και 12 χρόνια, πολύ πέρα από μία κοινοβουλευτική θητεία. Το Fidesz διαθέτει επίσης ιδεολογικό σύμμαχο στον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, του οποίου η θητεία διαρκεί τουλάχιστον έως το 2029, ενώ έχει υπό τον έλεγχό του μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Το παράδειγμα της Πολωνίας

Η Ουγγαρία δεν είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που επιχειρεί αποκατάσταση μετά από παρατεταμένη δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Η περίπτωση της Πολωνίας είναι ενδεικτική: ο Ντόναλντ Τουσκ δυσκολεύεται να ανατρέψει τις αλλαγές μετά την απομάκρυνση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δείχνοντας ότι σε ένα περιβάλλον που υπήρξε ανελεύθερο, νομικά και πολιτικά εμπόδια εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Όπως και ο Πολωνός πρόεδρος Kάρολ Ναβρότσκι που συνεχίζει να μπλοκάρει δικαστικές μεταρρυθμίσεις, έτσι και ο Όρμπαν είναι πιθανό να κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολέψει τη νέα κυβέρνηση. Ακόμη και χωρίς επίσημο ρόλο, θα μπορεί να βασιστεί σε πιστούς συμμάχους και στο «βαθύ κράτος» του Fidesz, δηλαδή στο δίκτυο εξουσίας και οικονομικής επιρροής που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικοποιημένα δημόσια περιουσιακά στοιχεία, όπως πανεπιστήμια και ιδρύματα, καθώς και δισεκατομμύρια φιορίνια που έχουν διοχετευθεί σε ιδιωτικούς φορείς μέσω αδιαφανών διαδικασιών.

Ακόμη κι αν η νέα κυβέρνηση καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις «παγίδες», το περιθώριο κινήσεών της θα είναι περιορισμένο λόγω του όγκου των προβλημάτων, από την οικονομία έως τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και της δυσκολίας ανατροπής του συστήματος που έχει δημιουργήσει το Fidesz.

Ενδεχομένως, να βρεθεί μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: είτε να αφήσει το σύστημα ως έχει, απογοητεύοντας τους ψηφοφόρους και αυξάνοντας τον κίνδυνο ήττας στις επόμενες εκλογές, είτε να προχωρήσει σε κινήσεις που θα παρακάμπτουν το γράμμα του νόμου. Είναι ακόμη νωρίς για να πει κανείς ποιο δρόμο θα επιλέξει ο Μαγιάρ. Όμως, όποια επιλογή κι αν γίνει, αυτή η πρόκληση δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθεί μια δημοκρατία μετά από βαθιά θεσμική διάβρωση και γιατί μια εκλογική νίκη από μόνη της δεν εγγυάται τη δημοκρατική αποκατάσταση.

Ουκρανία και μεταναστευτικό

Ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα τώρα για την ΕΕ είναι πόσο γρήγορα ο Μαγιάρ θα άρει το ουγγρικό μπλόκο σε ένα κρίσιμο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και στον 20ό γύρο κυρώσεων της ένωσης κατά της Ρωσίας, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ο Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να στηρίξει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ για την Ουκρανία, υπό τον όρο ότι η Ουγγαρία δεν θα συμμετέχει - οι ίδιοι όροι που είχε συμφωνήσει ο Όρμπαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, η χλιαρή του στήριξη για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ (όχι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια) και για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχίες, ιδιαίτερα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής. Ο Μαγιάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία να τελειώσει σύντομα και τότε η Ευρώπη θα άρει αμέσως τις κυρώσεις. «Κατανοώ τα ηθικά ζητήματα… αλλά ας μη πυροβολούμε τα πόδια μας», είπε, εκφράζοντας ανησυχίες για το οικονομικό κόστος.

Οι απόψεις του θυμίζουν τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος δέχθηκε έντονη κριτική επειδή δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει πρόσβαση σε φθηνή ρωσική ενέργεια. Ιδιωτικά, ορισμένα δυτικά κράτη-μέλη της ΕΕ συμμερίζονται επίσης ανησυχίες για ένα ταχύ χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας.

Η ενέργεια παραμένει επίσης ένα ευαίσθητο ζήτημα. Ενώ το κόμμα Tisza του Μαγιάρ έχει υποσχεθεί να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2035, η ΕΕ θέλει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα - ελπίζει να τερματίσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η πιθανή επιλογή του Μαγιάρ για το υπουργείο Εξωτερικών, η Ανίτα Όρμπαν, πρώην διπλωμάτης (χωρίς συγγένεια με τον σημερινό πρωθυπουργό), η οποία έχει γράψει βιβλία για το πώς το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Η πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση ενδέχεται επίσης να προκαλέσει εντάσεις. Η Ουγγαρία τιμωρείται με πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ ημερησίως για παραβίαση των κανόνων ασύλου της ΕΕ - ένα άμεσο πρόβλημα για μια νέα κυβέρνηση που θέλει να σταθεροποιήσει τα δημοσιονομικά. Ο Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη έχει «κακοδιαχειριστεί» τη μετανάστευση, αναφερόμενος στο 2015, όταν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζήτησαν άσυλο. Είπε ότι «οι περισσότερες χώρες» συνειδητοποίησαν «αρκετά αργά» ότι η αρχική τους στάση δεν ήταν σωστή.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν σύντομα μια σαφή εικόνα του Μαγιάρ ως πρωθυπουργού. Τα πρώτα του ταξίδια εξωτερικής πολιτικής θα είναι στη Βαρσοβία και στη συνέχεια στη Βιέννη. Για ορισμένους αναλυτές, η απουσία του Βερολίνου, βασικού οικονομικού εταίρου της Ουγγαρίας, από τη λίστα μοιάζει με υποβάθμιση.