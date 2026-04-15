ΔΑΑ: «Ναι» από ΓΣ σε μεικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή - Εξελέγη νέο ΔΣ

Μεικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού €204.860.000 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών».

Από το ως άνω προς διανομή ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας θα προσαυξάνουν τα μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, και το ακριβές ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date).

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε:

ως ημερομηνία αποκοπής την 22.04.2026,

ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 23.04.2026, και

ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 15.05.2026.

Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού προγράμματος, και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό, ήτοι τουλάχιστον €104.860.000. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%.

Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης και τις νέες διατάξεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης και περιορισμών εκλογής μελών. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0,000%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 87 ψήφους ή 0,000%. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε:

τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και τον κ. Γεώργιο Καλλιμασιά ως νέο Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία. Επιπλέον, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους: Κωνσταντίνο Κόλλια, Ελένη Κορίτσα, Αικατερίνη Σαββαΐδου, Lorraine Σκαραμαγκά και Παναγιώτη Ταμπούρλο ενώ αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τρία μέλη, με διετή θητεία. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 789.945 ψήφους ή 0,280%. Απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.587 ψήφους ή 0,002%.