Εθνική Τράπεζα: Διανέμει 169.060 ίδιες μετοχές σε στελέχη και προσωπικό μέσω Stock Awards

Διανομή 169.060 ίδιων μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments) σε στελέχη και προσωπικό στα πλαίσια του τρίτου κύκλου του Stock Awards ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η διάθεση των Μετοχών υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 (συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, διακράτησης κ.λπ.).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ημερομηνίας 25.07.2024 και κατόπιν ανανέωσης της αντίστοιχης έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism – SSM), η οποία δόθηκε με ημερομηνία 03.09.2024, με ισχύ για 1 έτος, ήτοι έως τις 02.09.2025.

Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από τις 18.06.2024 έως και τις 12.05.2025, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας. Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 16.083.018 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,76 % του μετοχικού κεφαλαίου της.