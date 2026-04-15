Χρυσός: Απώλειες σχεδόν 1% με φόντο Τεχεράνη - Ουάσιγκτον

Πτώση κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη παρά το ενδοσυνεδριακό υψηλό μήνα καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία σημάδια για την κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν για τις επόμενες κινήσεις της Fed των επιτοκίων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,9% στα 4.798,89 δολάρια ανά ουγγιά αφού στην έναρξη της διαπραγμάτευσης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Μαρτίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου απώλεσαν 0,5% στα 4.823,60 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ αποδυναμώθηκε 0,2% στα 79,40 δολάρια η ουγγιά, ενώ η πλατίνα πρόσθεσε 0,8% στα 2.119,52 δολάρια. Το παλλάδιο διολίσθησε 1,1% στα 1.570,10 δολάρια.

«Ο χρυσός και το ασήμι βλέπουν απλώς κάποια ήπια και συνηθισμένη κατοχύρωση κερδών μετά την κλιμάκωση των υψηλών κατά τη διάρκεια της νύχτας», επεσήμανε ο Τζιμ Γουίτκοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.

«Οι τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει άνοδο λόγω της βελτιωμένης διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και πτώση κατά τη διάρκεια περιόδων αποστροφής προς το ρίσκο στις πρόσφατες συνεδρίες, αντιβαίνοντας στον παραδοσιακό ρόλο του μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου. Οι επενδυτές επικεντρώνονται προς το παρόν στις επιπτώσεις της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής και των πληθωριστικών πιέσεων», συμπλήρωσε.

Η FOMC μπορεί να χρειαστεί να περιμένει μέχρι το 2027 για να μειώσει τα επιτόκια εάν μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν καθυστερήσει την πρόοδο του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%, ανέφερε την Τρίτη ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι. Η αγορά βλέπει επί του παρόντος 31% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος.