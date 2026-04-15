Πάνω από 26 εκατ. Ιρανοί έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση

Παρότι παραμένει σε ισχύ η συμφωνηθείσα εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο Ιράν περισσότεροι από 26 εκατ. πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση, ανταποκρινόμενοι στην εκστρατεία «Θυσίασε τη ζωή σου», όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Ο πληθυσμός του Ιράν ανέρχεται σε περίπου 93 εκατ. κατοίκους. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.

Σύμφωνα με την IRIB, μεταξύ όσων έχουν εγγραφεί ως εθελοντές είναι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι, αθλητές και καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ