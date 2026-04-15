Πολιτική | Διεθνή Νέα

Τραμπ: «Ο Μαγιάρ θα κάνει καλή δουλειά»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ «θα κάνει καλή δουλειά», παρότι είχε υποστηρίξει σθεναρά τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. «Θεωρώ πως ο νέος (πρωθυπουργός της Ουγγαρίας) θα κάνει καλή δουλειά, είναι καλός άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News.

Ο Πίτερ Μαγιάρ, ένας φιλοευρωπαίος συντηρητικός, εμφανίστηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή στις αρχές του 2024. Τη Δευτέρα υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει πως έρχεται «μια νέα εποχή στην Ουγγαρία» μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του, TISZA (Tisztelet és Szabadság) στις βουλευτικές εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα Fidesz του εθνικιστή Όρμπαν, ο οποίος είχε τα ηνία της εξουσίας επί 16 χρόνια.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δείξει την υποστήριξή της στον Όρμπαν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ταξίδεψε γι’ αυτόν τον σκοπό στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τη Δευτέρα ο Βανς δήλωσε λυπημένος που ο Όρμπαν δεν εξασφάλισε την επανεκλογή του, αλλά διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν «πολύ καλά» με τον διάδοχό του.

Ο Τραμπ απέφυγε να πει με βεβαιότητα εάν τυχόν δική του επίσκεψη αντί του Βανς θα έκανε τη διαφορά για τον Όρμπαν. «Ήταν πολύ πίσω» στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε και συμπλήρωσε: «Δεν αναμίχθηκα αυτήν τη φορά. Ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος, πάντως». Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ο Μαγιάρ προέρχεται από τους κόλπους της παράταξης του Όρμπαν και συμμερίζεται τις απόψεις του στο μεταναστευτικό. «Θεωρώ ότι θα τα πάει καλά», δήλωσε ο Τραμπ στο ABC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ουγγαρία
Βίκτορ Όρμπαν
Πέτερ Μαγιάρ
gazzetta
