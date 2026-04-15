Ανησυχία και στην ΕΚΤ για το Mythos της Anthropic

Οι εποπτικές αρχές συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία για το μοντέλο, προκειμένου να ρωτήσουν τις τράπεζες σχετικά με την ετοιμότητά τους για αυτή τη νέα πιθανή πηγή κινδύνου.

Οι εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρόκειται να συζητήσουν με τους τραπεζίτες της περιοχής σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν για την κυβερνοασφάλεια από το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θεωρούν ότι το Mythos δημιουργεί σημαντικά ζητήματα για τον τραπεζικό κλάδο και τα παλαιότερα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί, προκαλώντας ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Οι εποπτικές αρχές συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία για το μοντέλο, προκειμένου να ρωτήσουν τις τράπεζες σχετικά με την ετοιμότητά τους για αυτή τη νέα πιθανή πηγή κινδύνου.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, αυτό θα γίνει μέσω του τακτικού διαλόγου της ΕΚΤ με το προσωπικό των τραπεζών και δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη καμία έκτακτη συνάντηση με την ανώτατη διοίκηση.

Το Mythos της Anthropic είναι ένα πανίσχυρο σύστημα που σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να εντοπίσει και να εκμεταλλευθεί τα ευάλωτα σημεία κάθε λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης, όταν ο χρήστης του το υποδείξει.